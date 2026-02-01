Video: Willem Dafoe, el actor que interpretó al Duende Verde, visitó La Bombonera para ver el partido entre Boca y Newell’s
El reconocido intérprete estadounidense aprovechó su visita al país en el marco de la promoción de su nueva película “The Souffler” y se mostró en un palco vistiendo la camiseta del “Xeneize”. Las redes sociales estallaron con memes y mensajes.
El actor estadounidense Willem Dafoe se encuentra en la Argentina en el marco de la promoción de su nueva película “The Souffler”. Tras el estreno realizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), el intérprete aprovechó su estadía en el país para presenciar el partido entre Boca y Newell’s en La Bombonera, por la fecha 3 del Torneo Apertura.
El reconocido intérprete se mostró en un palco del estadio Alberto J. Armando con la camiseta del “Xeneize” puesta. Ante su presencia, las redes sociales estallaron con miles de memes y mensajes.
Dafoe presentó el sábado en el MALBA la película independiente de bajo presupuesto dirigida por el argentino Gastón Solnicki. Tras la proyección del filme -con entradas agotadas-, se acercó a saludar y a tomarse fotografías con los admiradores que se congregaron en el lugar para verlo en persona.
Por la alfombra roja desfilaron, además, referentes de la cultura y artistas argentinos, entre ellos la cantante de Miranda!, Juliana Gattas, una de las figuras más destacadas de la noche.
En “The Souffier”, Dafoe interpreta el papel de Lucius Glanz, quien, tras tres décadas al frente de un hotel emblemático de Viena, en Austria, se enfrenta a la venta del edificio a un desarrollador inmobiliario argentino decidido a demolerlo y transformarlo.
“El duende Azul y Oro”: los memes por la presencia de Willem Dafoe en La Bombonera
Ante la presencia del actor en la cancha de Boca, las redes sociales se llenaron de ingeniosos memes, juegos de palabras y más. A continuación mejores: