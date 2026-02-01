William Dafoe en la Bombonera Foto: redes

El actor estadounidense Willem Dafoe se encuentra en la Argentina en el marco de la promoción de su nueva película “The Souffler”. Tras el estreno realizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), el intérprete aprovechó su estadía en el país para presenciar el partido entre Boca y Newell’s en La Bombonera, por la fecha 3 del Torneo Apertura.

El reconocido intérprete se mostró en un palco del estadio Alberto J. Armando con la camiseta del “Xeneize” puesta. Ante su presencia, las redes sociales estallaron con miles de memes y mensajes.

Willem Dafoe en La Bombonera. Video: X @davidgangaf

Dafoe presentó el sábado en el MALBA la película independiente de bajo presupuesto dirigida por el argentino Gastón Solnicki. Tras la proyección del filme -con entradas agotadas-, se acercó a saludar y a tomarse fotografías con los admiradores que se congregaron en el lugar para verlo en persona.

Por la alfombra roja desfilaron, además, referentes de la cultura y artistas argentinos, entre ellos la cantante de Miranda!, Juliana Gattas, una de las figuras más destacadas de la noche.

Willem Dafoe en el estreno de la película "The Souffleur" en el MALBA. Foto: EFE

En “The Souffier”, Dafoe interpreta el papel de Lucius Glanz, quien, tras tres décadas al frente de un hotel emblemático de Viena, en Austria, se enfrenta a la venta del edificio a un desarrollador inmobiliario argentino decidido a demolerlo y transformarlo.

“El duende Azul y Oro”: los memes por la presencia de Willem Dafoe en La Bombonera

Ante la presencia del actor en la cancha de Boca, las redes sociales se llenaron de ingeniosos memes, juegos de palabras y más. A continuación mejores:

Willem Dafoe en La Bombonera. Video: ESPN Premium

