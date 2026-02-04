El Changuito Zeballos. Foto: EFE

Exequiel Zeballos atraviesa un gran presente en Boca, lo que despierta el interés de distintos equipos. El joven resalta en el Xeneize y Claudio Úbeda lo tiene como una pieza clave del equipo.

El futbolista de 24 años fue sondeado por el CSKA de Moscú, que tiene interés en abonar cerca de 10 millones de dólares por su ficha. Mientras Boca intenta extender su contrato, el jugador está enfocado en su presente.

Exequiel "Changuito" Zeballos, Boca Juniors vs Deportivo Riestra. Foto: NA

Actualmente, el Xeneize no tiene ningún interés en vender al delantero. La única manera en que ocurra su salida es abonando los 20 millones de dólares que indica su cláusula de rescisión.

Zeballos y Boca buscan renovar el contrato

En medio de un gran salto en su nivel, además de que su contrato finaliza en diciembre de 2026, el club no quiere titubear y busca avanzar en negociaciones con Exequiel Zeballos. A falta de una charla formal, comenzaron los contactos entre las partes para avanzar en una extensión.

Boca Juniors vs Newell's. Foto: X @BocaJrsOficial

Lo cierto es que el presente del delantero indica que habrá exigencias y notables mejoras en su contrato. Además, el cuerpo técnico actual lo considera una figura del equipo, por lo que puede que haya negociaciones acalorados.

“Zeballos tiene un potencial exponencial, muchísimas condiciones y aptitudes físicas y técnicas. Es un chico que necesita estar contento y a gusto, porque así rinde mejor” detalló días atrás Úbeda. Y destacó de Zeballos: “Está entendiendo muy bien las posiciones que debe ocupar según cómo se pare el rival, ya sea por dentro o por fuera, y eso es una variable superimportante”.

Zeballos, Boca vs Platense. Foto: Télam

La búsqueda estaría en extender el vínculo con Boca por tres o cuatro años, además de una doble suba: su sueldo y su cláusula de salida.

De todos modos, apenas se dieron charlas informales y se esperan contactos en las próximas semanas. El interés de otros equipos hace que su blindaje sea prioridad absoluta para el Xeneize, que este año vuelve a disputar la Copa Libertadores y quiere tener su plantel completo.