La Selección Argentina oficializó a Kansas como ciudad base para el Mundial 2026:

La Selección Argentina se hospedará en Kansas. Foto: X @Argentina

La Selección Argentina confirmó este miércoles que tendrá a Kansas City como ciudad base durante el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque aún no se oficializó el predio de entrenamientos, todo apunta a que el elegido será el del Sporting Kansas City, club que compite en la MLS.

Mapa de distancias de Kansas, la sede de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Foto: X @Argentina

“De cara a la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026, la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni tendrá como base, durante gran parte de la competencia, a la ciudad de Kansas”, informaron desde la AFA, a través de un comunicado.

La elección se dio tras una serie de inspecciones encabezadas por el preparador físico Luis Martín, junto a Juan Tamone, Daniel Cabrera y Alberto Pernas. Según detallaron, luego de un informe exhaustivo se concluyó que Kansas City reunía las mejores condiciones, tanto por su ubicación estratégica entre sedes como por las comodidades para la delegación.

Centro de entrenamiento de Kansas City FC. Foto: kansascityfw26.com

En la fase de grupos, Argentina disputará un partido en Kansas (ante Argelia) y dos en Dallas (frente a Austria y Jordania). En caso de finalizar en el primer puesto del Grupo J, su recorrido podría continuar en ciudades como Miami, Atlanta y Nueva York/Nueva Jersey.

Para los entrenamientos, el cuerpo técnico analiza utilizar las instalaciones del Sporting Kansas City, con el predio del Kansas City Current (equipo femenino que compite en la NWSL) como alternativa. Ambos complejos fueron bien valorados por su infraestructura y servicios de primer nivel.

Centro de entrenamiento de Kansas City FC. Foto: kansascityfw26.com

Además, la tranquilidad de la ciudad fue un factor clave en la decisión, pensando en la comodidad y el descanso del plantel durante la competencia. La planificación indica que la Selección iniciaría su concentración el 1 de junio, ya con la lista definitiva de convocados.

El calendario de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Fase de grupos