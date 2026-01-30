Lionel Messi en el entrenamiento de la Selección Argentina en el estadio del Elche, España. Foto: REUTERS

El Mundial 2026 ya se palpita en los corazones argentinos. Expectantes de ver si la Scaloneta repite la hazaña obtenida en Qatar, muchos futboleros revisan, se organizan y dejan todo preparado para conseguir estar frente al televisor en los partidos que la Selección Nacional dispute durante la competición más importante del futbol.

Con el calendario de feriados ya establecido, la información sobre si algún partido cae en día de descanso ya está disponible.

El panorama del grupo J es bastante diverso. Mientras que algunos partidos se juegan durante la noche argentina, otros se disputan en pleno horario laboral. Los feriados llegarían recién en instancias decisivas de la competición.

Qué feriados hay en junio para ver el Mundial

Argentina hará su debut como campeón del certamen por tercera vez en su historia a mediados de junio. Más precisamente el martes 16 de junio a las 22:00 horas, frente a Argelia.

Si bien el partido cae en día laborable, el lunes 15 de junio será feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad de Güemes. Esto genera un fin de semana largo previo al debut.

El camino argentino continúa el lunes 22 de junio contra Austria, a las 14:00 horas. Mal dato para aquellos que tengan ocupada su tarde aquel día, porque el feriado más cercano es el sábado 20 de junio, que es inamovible.

El último partido de la Selección será contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23:00 horas. Un horario perfecto, ya que no interviene con la jornada laboral, ideal para disfrutarlo con amigos o familia.

En el hipotético caso de que la Albiceleste consiga avanzar a los cuartos de final, podríamos tener una gran alegría mundialera con fuerte sentido patrio, como ocurrió en aquellas semifinales contra Holanda en el Mundial de Brasil 2014.

Esta instancia se jugaría entre el 9 y el 11 de julio, y el calendario señala feriados importantes para el jueves 9 de julio (día de la bandera) y 10 de julio (puente con fines turísticos), por lo que no habría de qué preocuparse en cuanto a la logística para ver los partidos.

Las semifinales se jugarán entre el 14 y 15 de julio (martes y miércoles) y la gran final el domingo 19 de julio. No hay feriados previstos para estos días.