La buena noticia que recibió Boca de cara al mercado de pases:

Festejo de Boca. Foto: Gentileza La Nación

En medio de la búsqueda de nuevos refuerzos por el cupo que liberó la lesión de Rodrigo Battaglia, Boca recibió un guiño de la AFA que le permite avanzar en uno de los nuevos anhelos de Juan Román Riquelme.

Es que Williams Alarcón, el futbolista chileno que llegó proveniente de Huracán en 2025, recibió la ciudadanía argentina y liberó un cupo de extranjero.

Williams Alarcón; Boca Juniors. Foto: NA.

De esta forma, el Xeneize mantiene a Edinson Cavani, Ander Herrera, Carlos Palacios, Ángel Romero y Marcelo Saracchi, quien se encuentra a préstamo hasta junio en el Celtic de Escocia.

Ante esto, el club de La Ribera está en condiciones de sumar dos extranjeros, ya que la AFA permite fichar seis extranjeros, de los cuales solo cinco pueden firmar planilla.

Boca vs Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo. Foto: X @BocaJrsOficial

El refuerzo extranjero que podría llegar al Xeneize

Ante la posibilidad de sumar un nuevo futbolista no nacional, Boca estaría preparando un oferta para incorporar a Edwuin Cetré, el colombiano que brilla en Estudiantes de La Plata.

Edwuin Cetré; Estudiantes de La Plata. Foto: NA.

El Xeneize habría recibido el visto bueno del entorno del extremo para empezar a negociar y en La Plata analizarían una oferta.

En las últimas horas, el futbolista le hizo un guiño al club de La Ribera: empezó a seguir a Boca en Instagram y los hinchas xeneizes lo tomaron como una muestra de sus ganas de vestir la camiseta azul y oro.

Edwuin Cetré empezó a seguir a Boca en Instagram. Foto: Instagram

Tras el pase de Ascacibar, otra figura del Pincha podría pasar a Boca. El buen entendimiento entre Verón y Riquelme podrian llevar a buen puerto la negociación, pero un nuevo cruce de vereda podría caer muy mal entre los hinchas del León. Será cuestión de horas y el mercado de pases sigue más latente que nunca.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert