Santiago Ascacibar será nuevo jugador de Boca. Foto: Instagram @santiascacibar97

Boca Juniors busca reforzarse en este mercado de pases del fútbol argentino que ya tuvo su primera fecha del torneo (le ganó en La Bombonera por 1 a 0 a Riestra). El mediocampista que viene de ser campeón con Estudiantes de La Plata, Santiago Ascacibar, es el segundo refuerzo del Xeneize.

Este martes, el jugador de 28 años se hace la revisión médica, el paso previo a la firma de su contrato con la institución de La Ribera.

Ascacibar siempre ha demostrado un nivel muy parejo en todas sus participaciones. Acá, contra Boca. Foto: X @EdelpOficial

Santiago Ascacibar llega a Boca: los detalles

El contrato de Ascacibar será por cuatro temporadas y la negociación con Estudiantes de La Plata se destrabó luego de que Boca mejorara la propuesta por el 80% del pase del futbolista, con una cifra cercana a los 4 millones de dólares.

Un detalle clave que facilitó el acuerdo fue la disposición de Ascacibar a resignar parte de su porcentaje y la inclusión de una deuda pendiente de Estudiantes, lo que allanó definitivamente el camino para cerrar la operación.

La llegada de este jugador (que alguna vez estuvo en el radar de Lionel Scaloni para integrar el plantel de la Selección Argentina) tomó más urgencia tras conocerse la gravedad de la lesión de Rodrigo Battaglia, quien se rompió el tendón de Aquiles, deberá ser operado y se perderá al menos seis meses.

Ante esta situación, Boca salió al mercado de pases con la urgencia de encontrar un mediocampista que tenga características similares a las de Battaglia, y Ascacibar enseguida estuvo en el radar de la dirigencia xeneize.

Santiago Ascacibar, campeón con Estudiantes LP. Foto: Instagram @santiascacibar97

La trayectoria de Ascacibar incluye sus dos pasos por Estudiantes de La Plata y también sus experiencias en Alemania e Italia, específicamente en el Stuttgart, el Hertha Berlin y el Cremonese, entre el 2017 y el 2023.

En Boca consideran que Ascacibar no solo aportará calidad futbolística, sino también liderazgo y jerarquía a un mediocampo que necesitaba un salto de nivel. Aunque su debut no sería inmediato, su incorporación se percibe como estratégica, destinada a fortalecer la estructura del equipo y aportar experiencia en momentos clave de la temporada, como por ejemplo, cuando empiece la Copa Libertadores.