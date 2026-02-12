Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador del Atlético Mineiro. Foto: Instagram @atletico

El Atlético Mineiro anunció este jueves la destitución del director técnico argentino Jorge Sampaoli tras un mal arranque de temporada, según informó el club brasileño.

“Jorge Sampaoli ya no es el entrenador del Atlético Mineiro. Después de una reunión en la ‘Cidade do Galo’, en la tarde de este jueves, las partes llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato”, señaló el conjunto de Belo Horizonte mediante un comunicado en sus redes sociales.

La salida del entrenador de Casilda se produce un día después de que el Mineiro empatara 3-3 de local contra el recién ascendido Remo, en la tercera fecha del Campeonato Brasileño.

El cuadro albinegro, que hizo un gran esfuerzo para reforzarse en este último mercado de pases, todavía no sabe lo que es ganar en esta Liga, con un balance de dos empates y una derrota, que lo ubican al borde de la zona de descenso.

“El club agradece a Jorge Sampaoli y a su cuerpo técnico los servicios prestados y les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales”, expresó la directiva en la nota.

El paso de Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro

El exentrenador de Chile y Argentina finiquita así su segunda etapa en el Atlético Mineiro, que empezó el pasado mes de septiembre.

En este tiempo, el equipo alcanzó la final de la Copa Sudamericana, que perdió por penales ante Lanús, tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario.

El DT de 65 años es uno de los más experimentados de Sudamérica y tiene además pasajes por el fútbol europeo, donde estuvo al frente de Sevilla, Olympique de Marsella y Stade Rennes.

El “Galo” buscará ahora un entrenador para el resto de esta temporada 2026 que acaba de comenzar. Por el momento, Lucas Gonçalves asumirá como técnico interino para el partido del sábado frente al Itabirito por el Campeonato Mineiro.