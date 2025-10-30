Lanús le ganó a la U de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli

Fue 1-0 en La Fortaleza gracias al gol de Rodrigo Castillo. La ida en el país trasandino había terminado 2-2. Cuándo y dónde se juega la final.

Lanús le ganó 1-0 (3-2 global) a Universidad de Chile en La Fortaleza y jugará la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

El gol del partido disputado en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez lo marcó Rodrigo Castillo a los 62 minutos.

A los 11 minutos del primer tiempo, Marcelino Moreno había convertido el 1-0 para los de Mauricio Pellegrino, pero el tanto fue anulado por un offside milimétrico tras la revisión del VAR.

El partido contó con el nerviosismo típico de una instancia tan decisiva. En la primera mitad, el local fue el que tuvo más chances claras, con un Castillo insistente. Pese a ello, el “Granate” no pudo romper el empate tras el 2-2 de la ida.

Lanús sufrió un gran susto a los 6′ del segundo tiempo, cuando Felipe Salomoni convirtió para el conjunto trasandino, pero el árbitro Alexis Herrara anuló el gol -revisión del VAR mediante- por fuera de juego en el inicio de la acción.

La euforia “granate” llegaría a los 16′ del complemento. Con una mano previa que el juez consideró parte del juego, una gran jugada individual de Marcelino Moreno terminó en una habilitación para Castillo, libre en el borde del área, quien gambeteó al arquero rival y convirtió el 1-0 definitivo.

Tras el pitazo final, se armó un descontrol en mitad de cancha que terminó, una vez más, en bochorno por parte del club chileno.

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro tendrá lugar el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay. El estadio todavía no está confirmado, ya que el encuentro debió reprogramarse luego de que el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra no pasara las inspecciones previas.

El conjunto dirigido por el argentino Jorge Sampaoli llega a la final tras dejar en el camino a Independiente del Valle en semifinales. La ida, disputada en Ecuador, terminó 1-1. Este martes, el “Galo” se impuso 3-1 en la Arena MRV de Belo Horizonte.

