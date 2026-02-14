Lionel Scaloni. Foto: X @Argentina

Leonardo Balerdi, actual capitán del Olympique de Marsella y parte de la Selección Argentina, sufrió una grave infección y será baja para el próximo partido del club francés. La noticia generó impacto en el cuerpo técnico, que ultima detalles para la lista de jugadores convocados al encuentro contra España por la Finalissima.

Balerdi, habitué en las convocatorias de Lionel Scaloni, estuvo toda la semana en una clínica por un cuadro infeccioso que lo alejó de los entrenamientos y lo sacó de la próxima convocatoria para el partido del club marsellés.

“Tiene una infección de oído, está experimentando algunos mareos. Estará ausente mañana”, confirmó Jacques Abardonado, quien oficia de DT interino tras la salida de Roberto De Zerbi por malos resultados.

Capitán del Olympique de Marsella Foto: @OM_Officiel

El Olympique de Marsella marcha cuarto en la Ligue 1, a doce puntos del Paris Saint Germain. Ganó solamente dos de los últimos 5 partidos y sufrió una terrible goleada contra su clásico rival, donde cayó derrotado por 5 a 0.

Además de Leonardo Balerdi. En el equipo milita otro argentino fundamental para la consideración del cuerpo técnico. Se trata de Gerónimo Rulli, que lucha por meterse en la lista de convocados al Mundial 2026.

Balerdi ya venía con dificultades para el partido contra el PSG. Pese a las molestias y los mareos, decidió ser parte de los 11 titulares. Luego del encuentro, su situación se agravó, lo que derivó en una intervención del cuerpo médico de otorrinolaringología de un hospital francés.

Capitán del Olympique de Marsella Foto: @OM_Officiel

El Marsella enfrentará al Racing de Estrasburgo en la próxima fecha, el equipo revelación de los sudamericanos que viene haciendo un gran trabajo en la liga francesa. Allí están los argentinos Valentín Barco, Joaquín Panichelli y Aaron Anselmino, y el paraguayo Julio Enciso.

Más adelante tendrá que medirse contra el Brest y el Olympique de Lyon, donde brilla la joven promesa brasileña, Endrick.

Balerdi acumula 25 partidos en la actual temporada con el conjunto marsellés: 16 por la Ligue 1, seis en la Champions League, dos en la Copa de Francia y uno en el Trofeo de Campeones. Además, registró un gol y una asistencia.

Si todo sale bien, el argentino debería recuperarse en un lapso de tiempo corto y estar disponible para los próximos partidos del conjunto celeste y blanco.

Todos los clubes por los que pasó Balerdi

La corta carrera de Leonardo Balerdi no implica que haya ausencia de camisetas de peso en su carrera. A pesar de solo haber jugado en tres clubes, el currículum del defensor destaca por demostrar facilidad a la hora de llegar, adaptarse y mostrarse como referencia para sus compañeros dentro del vestuario.