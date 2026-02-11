Selección de España. Foto: EFE

A pocas semanas de la Finalissima frente a la Selección Argentina y a unos 4 meses del inicio del Mundial 2026, España confirmó la baja de uno de sus delanteros que se había asentado en las últimas convocatorias del entrenador Luis De la Fuente.

Se trata de Samuel Omorodion Aghehowa, más conocido como Samu. El futbolista del Porto, se perderá ambas competencias por una grave lesión que sufrió el pasado lunes 9 de febrero en el clásico ante Sporting de Lisboa.

Samuel Omorodion Aghehowa (Samu), en la Selección de España. Foto: Instagram @samuaghehowa9

“Samu, quien fue sustituido en el descanso del partido contra el Sporting (1-1), sufrió un esguince en la rodilla derecha con una lesión del ligamento cruzado anterior”, indicó el club en un comunicado oficial.

“Ayer fue el día más desafortunado de mi carrera. He sufrido una lesión grave todavía no lo creo estoy devastado más allá de las palabras”, señaló el jugador en redes sociales.

Quién el Samu, el delantero que pierde España para la Finalissima contra Argentina

Tras la decisión de De La Fuente de no convocar al capitán Álvaro Morata, se abrió la puerta a la entrada tanto del atacante del Porto y de Borja Iglesias en sus listas en una nómina de delanteros centros siempre encabezada por Mikel Oyarzabal.

Samuel Omorodion Aghehowa (Samu) y Lamine Yamal en la Selección de España. Foto: Instagram @samuaghehowa9

Samu, de 21 años y que todavía no logró marcar con la Mayor en los cuatro partidos en los que tuvo minutos desde que debutó (el 18 de noviembre de 2024), aportaba al plantel una variante distinta en punta de ataque, ya que se trata de un delantero corpulento, potente en el juego aéreo y en carrera, rematador.

La temporada del atacante registra 20 goles en 32 encuentros que daban argumentos a su continuidad en las listas de De la Fuente de cara al Mundial, siendo el delantero internacional español con mejores números este curso.

Otras bajas de la Selección de España para la Finalissima contra Argentina y el Mundial

De la Fuente, preocupado por la pubalgia de Nico Williams, estaba pendiente esta semana de la intervención quirúrgica a la que se sometió el lunes el mediocampista del Arsenal Mikel Merino, tras sufrir una fractura por estrés en el pie derecho.

Mikel Merino, Arsenal. Foto: REUTERS

Baja en la convocatoria de la Selección de marzo, su presencia en el Mundial también está en duda. El club inglés no señaló un tiempo para su regreso y confía en que pueda volver a ejercitarse antes del final de temporada.

Será una duda que no se despejará hasta el último momento, cuando De la Fuente configure la lista de elegidos para el Mundial 2026.

El seleccionador confía en que no haya más lesiones graves que aparten a jugadores que dan forma a un grupo ya modelado para la gran cita.