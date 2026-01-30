Trofeo de la Champions League. Foto: NA.

La Champions League entra en su instancia decisiva y ya se conocen los cruces de los playoffs, luego de que esta semana haya terminado la fase inicial del certamen europeo. El sorteo se llevó adelante en Budapest, Hungría, ya que allí se disputará este año la final.

En el mismo se definieron los cruces de los equipos que finalizaron entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto de la temporada regular, que se enfrentarán para conseguir un lugar en los octavos de final.

Trofeo de la Champions League. Foto: REUTERS/Pierre Albouy.

Todos los partidos de los Playoffs de la Champions League 2026

La principal novedad es que se volverán a cruzar el Real Madrid de España con el Benfica de Portugal, equipos que protagonizaron una de las definiciones más apasionantes de los últimos tiempos ya que en la última fecha el equipo portugués clasificó gracias a un gol de su arquero, el ucraniano Anatoliy Trubin.

Este cruce tiene un condimento extra, ya que el Benfica es dirigido por el portugués José Mourinho, quien fue director técnico del Real Madrid entre 2010 y 2013.

A su vez, el último campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain de Francia, tendrá un interesante cruce con el Mónaco, mientras que el Atlético Madrid, que es dirigido por el argentino Diego “Cholo” Simeone y que cuenta con Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, se las verá con el Brujas de Bélgica.

Se definieron los primeros clasificados en la Champions League. Foto: REUTERS

Otro de los candidatos a llegar lejos en esta Champions League es el Inter de Milán, que tiene como una de sus grandes figuras al delantero argentino Lautaro Martínez. Su oponente será el Bodo Glimt de Noruega.

Los partidos correspondientes a los playoffs de la Champions League se disputarán entre mediados y fines de febrero.

Gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid por Champions League. Foto: REUTERS

Champions League 2026: así quedaron todos los cruces de Playoffs

Mónaco – PSG

Galatasaray – Juventus

Benfica – Real Madrid

Borussia Dortmund – Atalanta

Qarabag – Newcastle

Brujas – Atlético Madrid

Bodo Glimt – Inter de Milán

Olympiakos – Bayer Leverkusen

