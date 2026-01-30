Se define la Champions League: cómo quedaron los cruces de playoffs
El certamen europeo comenzará su etapa decisiva, por lo que ya se conocieron los cruces previos a los octavos de final.
La Champions League entra en su instancia decisiva y ya se conocen los cruces de los playoffs, luego de que esta semana haya terminado la fase inicial del certamen europeo. El sorteo se llevó adelante en Budapest, Hungría, ya que allí se disputará este año la final.
En el mismo se definieron los cruces de los equipos que finalizaron entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto de la temporada regular, que se enfrentarán para conseguir un lugar en los octavos de final.
Todos los partidos de los Playoffs de la Champions League 2026
La principal novedad es que se volverán a cruzar el Real Madrid de España con el Benfica de Portugal, equipos que protagonizaron una de las definiciones más apasionantes de los últimos tiempos ya que en la última fecha el equipo portugués clasificó gracias a un gol de su arquero, el ucraniano Anatoliy Trubin.
Este cruce tiene un condimento extra, ya que el Benfica es dirigido por el portugués José Mourinho, quien fue director técnico del Real Madrid entre 2010 y 2013.
A su vez, el último campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain de Francia, tendrá un interesante cruce con el Mónaco, mientras que el Atlético Madrid, que es dirigido por el argentino Diego “Cholo” Simeone y que cuenta con Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, se las verá con el Brujas de Bélgica.
Otro de los candidatos a llegar lejos en esta Champions League es el Inter de Milán, que tiene como una de sus grandes figuras al delantero argentino Lautaro Martínez. Su oponente será el Bodo Glimt de Noruega.
Los partidos correspondientes a los playoffs de la Champions League se disputarán entre mediados y fines de febrero.
Champions League 2026: así quedaron todos los cruces de Playoffs
- Mónaco – PSG
- Galatasaray – Juventus
- Benfica – Real Madrid
- Borussia Dortmund – Atalanta
- Qarabag – Newcastle
- Brujas – Atlético Madrid
- Bodo Glimt – Inter de Milán
- Olympiakos – Bayer Leverkusen
Quiénes clasificaron a octavos de final en la Champions League 2026
- Arsenal
- Liverpool
- Tottenham
- Chelsea
- Manchester City
- Bayern Múnich
- Barcelona
- Sporting Lisboa