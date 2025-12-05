Argelia, Austria y Jordania, los rivales de Argentina en el Mundial 2026: curiosidades, historial y todo lo que hay que saber

Tras el sorteo del Mundial 2026, los de Lionel Scaloni participarán del Grupo J con tres curiosas selecciones.

Sorteo del Mundial 2026. Foto: Pool via REUTERS

La Selección Argentina conoció los rivales que tendrá en el Mundial 2026: los de Lionel Scaloni participarán del Grupo J con Austria, Argelia y Jordania. El sorteo determinó que el combinado nacional sea parte de la región Oeste, por lo que jugará en Kansas City, Dallas y San Francisco.

Debido a la gran cantidad de participantes (48), los grupos quedaron conformados con selecciones con poca historia tanto en la Copa del Mundo como en el fútbol en general.

Grupos Mundial 2026 Foto: Ariel Bolognini/Canal 26

Para conocer a los rivales de Argentina, un repaso sobre los datos más curiosos, desde el historial hasta sus participaciones en Mundiales.

El historial de Argentina ante Austria, Argelia y Jordania

Será la primera vez que la “Albiceleste” se enfrente a Jordania, quien es la novedad del grupo por haber sellado su primera participación en mundiales.

Por su parte, enfrentó a Argelia en una oportunidad: fue en un amistoso disputado en el Camp Nou, casa del Barcelona, en el 2007. El resultado del partido, que sirvió como preparación para la Copa América de ese año, fue 4-3 a favor de Argentina, en aquel entonces dirigida por Alfio Basile.

Argentina jugó contra Austria dos veces, ambas en partidos amistosos. El primero se disputó el 21 de mayo de 1980 y terminó con goleada 5-1 a favor de los dirigidos por César Luis Menotti. En aquel encuentro, Diego Armando Maradona marcó tres goles. El último cara fue bajo el mando de Carlos Bilardo y la “Albiceleste” empató 1-1, en mayo de 1990, en la previa del Mundial de Italia.

Grupos del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Curiosidades de Argelia, Austria y Jordania, los rivales de Argentina en la fase de grupos

Argelia, el poder africano

La Selección de Argelia ganó su primera Copa Africana en 1990 siendo anfitrión. Su debut en un Mundial fue en España 1982, donde se convirtió en sensación al vencer 2-1 a Alemania Occidental.

También participó en 1986, 2010 y 2014. En este último tuvo su mejor participación: compartió grupo con Bélgica, Rusia y Corea del Sur; en octavos de final se cruzó con la futura campeona, Alemania, en un vibrante partido que terminó 2-1 en el alargue.

Apodados como los “Zorros del desierto”, su jugador estrella es el delantero Riyadh Mahrez, capitán del equipo que supo jugar en el Manchester City y que actualmente viste la camiseta de Al Ahli de Arabia Saudita.

Austria, el equipo maravilla

Austria supo dominar Europa durante la década del 30, convirtiéndose en el equipo más importante de la época. Apodados “Wunderteam”, que traducido significa “El equipo maravilla” tenía a Mathias Sindelar como la estrella del equipo. Era conocido como “el hombre de papel” por su ligera compostura.

En 1934 obtuvieron el cuarto lugar en el Mundial de que organizó y ganó Italia. Aquella edición coleccionaría polémicas por ser utilizada por Benito Mussolini como propaganda a favor del régimen fascista que reinaba en el territorio italiano.

Austria, Selección de Fútbol Foto: @oefb1904

Sin embargo, su mejor participación en una Copa del Mundo llegaría 20 años más tarde, en Suiza 1954, donde obtendrían el tercer puesto tras vencer a Uruguay, que venía de salir campeón en la edición anterior.

Volverán a participar de un Mundial después de 28 años. Su última presencia fue en Francia 1998, donde tuvieron una aparición breve, pero suficiente para obtener un curioso récord: marcó todos sus goles solamente en tiempo de descuento durante aquella edición.

Jordania, la novedad del certamen

El fútbol en Jordania es dirigido por una mujer, algo inédito en los países árabes. Samar Nassar, ex nadadora olímpica, es la Secretaria General de la Federación y quien toma muchas de las decisiones del día a día en la selección y la liga.

Samar Nassar Foto: @nahuelzn

Los “Nashama” clasificaron por primera vez al Mundial 2026, tras golear 3-0 a Omán. En la Copa Asiática 2024 alcanzaron su primera final, tras eliminar a Corea del Sur e Irak, y perdiendo el partido definitorio contra Qatar.

Podrían haber debutado en el certamen correspondiente a la edición de Brasil 2014, pero Uruguay se impuso en su camino y enterró sus sueños tras vencerlos en el repechaje: 5-0 en Amán y 0-0 en Montevideo.

El posible desenlace del grupo del Grupo J

Los dos primeros del grupo J enfrentarán los dos primeros del grupo H, que podrían ser Uruguay o España. En caso de que el alguno del grupo clasifique dentro de las ocho mejores selecciones que acabaron en el tercer puesto, se enfrentará al primero del grupo K, donde lo esperan Portugal o Colombia.