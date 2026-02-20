Boca recibe a Racing Foto: NA

El esperado cruce entre Boca Juniors y Racing Club vuelve a encender la pasión del fútbol argentino en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, un clásico cargado de historia, tensión y realidades muy distintas. El encuentro se disputará el viernes 20 de febrero, ya que así lo confirmó la programación oficial del certamen.

Horario confirmado y dónde se juega

El partido se llevará a cabo en el icónico Estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, y comenzará a las:

20:00 horas (ARG)

Este horario se mantiene en todas las plataformas oficiales y coincide también con la grilla televisiva difundida por ESPN y otros medios especializados.

Para los hinchas que siguen al Xeneize desde el resto de Latinoamérica, el encuentro también tendrá sus equivalencias horarias:

18:00 en Colombia, Perú y Ecuador.

20:00 en Uruguay y Chile.

Racing busca seguir extendiendo su recuperación Foto: NA

Cómo llegan Boca y Racing al clásico

Boca Juniors: obligación de mejorar

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda arriba a este clásico en un momento complejo. Con solo siete puntos y tras un empate sin goles ante Platense, Boca busca reencontrarse con su identidad futbolística y volver a sumar de a tres. Además, debe afrontar este duelo sin una de sus figuras, Leandro Paredes, quien quedó descartado por un esguince en el tobillo derecho.

El clima es tenso: la eliminación sufrida justamente ante Racing en diciembre pasado todavía pesa en la atmósfera del club, al igual que las dudas sobre el rendimiento colectivo.

Racing Club: en plena recuperación

La Academia, bajo la conducción de Gustavo Costas, atraviesa una etapa positiva tras un inicio irregular. Viene de dos triunfos consecutivos —ante Argentinos Juniors y Banfield— que le permitieron escalar posiciones y recuperar confianza para encarar un clásico que suele jugarse con dientes apretados.

El registro reciente favorece a Racing en los duelos directos: los de Avellaneda han mostrado solidez en cruces decisivos, incluyendo el triunfo por 1-0 en la semifinal del Clausura 2025 disputada en la Bombonera.

Televisión y plataformas para verlo en vivo

Los hinchas podrán disfrutar del partido a través de:

TNT Sports (canales 112 y 1020 de Telecentro)

Telecentro Play también ofrecerán transmisión en directo

El Xeneize está obligado a ganar Foto: NA

Un clásico con historia y necesidad

Boca y Racing protagonizan uno de los clásicos más interesantes del fútbol argentino, no solo por su historia, sino también por la tensión deportiva que ambos equipos arrastran. Boca necesita ganar para evitar seguir cediendo terreno, mientras que Racing quiere confirmar su levantada y seguir escalando posiciones.

La Bombonera será una caldera y el clima promete una noche vibrante. Los condimentos están servidos: horarios confirmados, equipos con urgencias distintas y un marco inmejorable para disfrutar de uno de los partidos más atractivos del calendario.