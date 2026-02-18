Boca y River con Fate como sponsor. Foto: Redes sociales

El cierre de la empresa de neumáticos Fate golpea con dureza a casi mil trabajadores que se quedaron sin trabajo y ven complicada su futuro a nivel laboral.

Por otro lado, la noticia también está relacionado con el deporte ya que la histórica empresa nacional marcó una era en Boca y River.

En 1985, la popular compañía ingresó en el mundo del fútbol argentino e hizo historia en el Millonario: fue la primera marca que lució la Banda en su camiseta.

En tanto, el Xeneize había tenido experiencias previas, como el recordado “Vinos Maravilla”, pero también quedó marcado a fuego entre los bosteros.

A la hora de hablar de números, en un contrato muy diferente a los multimillonarios que se conocen por estos días, Fate gastó unos USD 200.000 al año para estar presente en las casacas más importantes del país.

A la hora de resultados, el sponsor acompañó al Millonario en su época más gloriosa. Estuvo presente en el histórico año 1986, en el que River conquistó América y el mundo con el equipo dirigido por Héctor Veira.

Sin embargo, por una regla de FIFA, el club de Núñez no pudo vestir su camiseta con publicidad, por lo que Fate no estuvo presente en el histórico triunfo en Japón ante el Steaua Bucarest.

En tanto, no eran los mejores momentos de Boca a nivel futbolístico ni a nivel institucional. Luego de atravesar problemas financieros, el Xeneize atravesó los años de Fate con una sequía de títulos que continuó hasta la conquista de Supercopa de 1989, cuando ya lucía Fiat en el pecho.

En el inicio de las marcas en las camisetas, Fate fue el precursor de una modalidad que solo se repetiría en dos ocasiones: el banco BBVA Francés y la cervecería Quilmes fueron las otras empresas que aparecieron en las camisetas de los más grandes de nuestro fútbol al mismo tiempo.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert