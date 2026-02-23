La Asociación del Fútbol Argentino advirtió sobre la paralización de la actividad oficial. Foto: NA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) advirtió sobre la paralización de la actividad oficial en el marco del avance de la causa judicial en la que se investiga, entre otros, a Claudio “Chiqui” Tapia por una presunta evasión impositiva.

A través de un comunicado, la entidad informó que tomó nota del pedido elevado por distintos clubes y anticipó que la Liga Profesional de Fútbol (LPF) podría detener sus competencias de manera preventiva.

Sede de la Asociación del Fútbol Argentino, en la calle Viamonte. Foto: NA

Más tarde, la propia LPF anunció un “paro de actividades desde el jueves 5 al domingo 8 de marzo, por lo que no se disputará la fecha 9 del Torneo Apertura tal como estaba programada”.

“Asimismo, las restantes categorías de nuestro fútbol se plegarán a la medida de fuerza implementada en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino”, añadieron desde la entidad.

De esta manera, quedarían postergados encuentros destacados como: Central Córdoba-Boca Juniors, River Plate-Atlético Tucumán y el clásico entre San Lorenzo e Independiente.

Todos los partidos de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026

Jueves 5 de marzo

19:00 horas: Gimnasia (M) – Defensa y Justicia (Zona A)

Viernes 6 de marzo

17:00 horas : Barracas Central – Banfield (Zona B)

17:00 horas : Platense – Estudiantes de La Plata (Zona A)

19:45 horas : Vélez Sarsfield – Newell’s Old Boys (Zona A)

22:00 horas : Unión de Santa Fe – Talleres (Zona A)

22:00 horas: Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17:00 horas : Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)

17:00 horas : Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)

19:15 horas : San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21:30 horas : Racing – Huracán (Zona B)

21:30 horas: Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17:00 horas : Gimnasia y Esgrima La Plata – Argentinos Juniors (Zona B)

17:00 horas : Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

19:15 horas : Central Córdoba – Boca Juniors (Zona A)

21:15 horas: River Plate – Atlético Tucumán (Zona B)

El comunicado completo de la AFA

Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:

La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino.