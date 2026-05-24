River Plate vs Belgrano Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan River Plate vs. Belgrano, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Domingo, 24/05/2026, a partir de las 15:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en Córdoba.

¿Por dónde ver en vivo River Plate vs. Belgrano, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre River Plate y Belgrano se podrá ver en directo por ESPN Premium, TNT Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de River Plate vs. Belgrano, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Falcón Pérez, Yael, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre River Plate y Belgrano válido por Torneo Apertura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 15:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.