River llegó a Córdoba y fue recibido por la gente. Foto: captura video X/RiverRMG

River revolucionó Córdoba en la previa de la final ante Belgrano y recibió un descomunal apoyo de sus hinchas en la llegada del plantel a la provincia. El equipo dirigido por el Chacho Coudet desató la locura de los fanáticos que los estuvieron esperando durante horas para poder ver de cerca a los jugadores.

La llegada del micro generó una verdadera fiesta en las inmediaciones del hotel donde se hospeda el Millonario. Entre cantos, banderas y gritos de aliento, una enorme cantidad de simpatizantes estalló en una ovación apenas apareció el plantel.

Luego de bajar sus valijas, los futbolistas tuvieron un gran gesto con los hinchas: todo el grupo se acercó al sector donde aguardaban los fanáticos para sacarse fotos, firmar autógrafos y compartir un momento especial antes del trascendental encuentro.

El cariño fue mutuo. Los hinchas le demostraron su apoyo incondicional al equipo y los jugadores respondieron quedándose durante un largo tiempo junto al público, en una escena que reflejó el gran clima de ilusión que se vive en la previa de la definición.

Este domingo, River buscará coronar el gran acompañamiento de su gente cuando enfrente a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, con el objetivo de levantar un nuevo trofeo.

El Estadio Mario Alberto Kempes será sede de la final entre River y Belgrano. Foto: Instagram @estadiokempesok

Torneo Apertura: Martínez Quarta y Zelarayán palpitaron la final entre River y Belgrano

Los jugadores y capitanes de River Plate y Belgrano de Córdoba, Lucas Martínez Quarta y Lucas Zelarayán, respectivamente, palpitaron este sábado con fuerte emoción lo que será la gran final del Torneo Apertura 2026 entre ambos equipos en el Estadio Mario Alberto Kempes.

“Pase lo que pase, estamos orgullosos de lo que hicimos”, afirmó el capitán del conjunto de Núñez, tras destacar el desahogo del plantel tras la agónica clasificación en semifinales y dejó un mensaje de cara al partido decisivo.

La final del Torneo Apertura 2026 se disputará el domingo 24 de mayo. Foto: Telecentro

Luego del ajustado triunfo por 1-0 ante Rosario Central, en un encuentro donde a él mismo le cometieron la infracción que derivó en el penal del gol clasificatorio, Martínez Quarta no ocultó su euforia en conferencia de prensa: “Lo jugamos con el corazón, con todo lo que teníamos”, remarcó el defensor, haciendo alusión al trajín que vivió el equipo que conduce Eduardo Coudet.