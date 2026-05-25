Lionel Messi salió lesionado en Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Lionel Messi encendió las alarmas en la Selección Argentina este domingo, a pocos días del Mundial 2026. A los 72 minutos del duelo entre Inter Miami y Philadelphia Union, la “Pulga” sintió un molestia física, pidió el cambio y se fue derecho al vestuario.

El encuentro, válido por la fecha 15 de la Major League Soccer (MLS) se disputó en el Nu Stadium y estuvo cargado de emociones. Las “Garzas” triunfaron 6-4 antes del parate por la Copa del Mundo gracias a un hat-trick de Luis Suárez, un doblete de Germán Berterame y el gol de Rodrigo De Paul. Del lado de “The U” marcó un triplete Milan Iloski y un tanto Bruno Damiani.

La lesión de Lionel Messi que enciende las alarmas

Las alarmas se encendieron a los 72, cuando Messi salió reemplazado. El capitán se tomó el posterior izquierdo al momento de abandonar el Nu Stadium, a tan solo 17 días del inicio del Mundial 2026. En su lugar ingresó Mateo Silvetti; mientras que la “Pulga” se fue directo al vestuario.

Lionel Messi se fue lesionado en Inter Miami. Video: X @M10GOAT

Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron un gran revuelo entre los fanáticos en las redes sociales, más aún teniendo en cuenta la cercanía con el inicio de la próxima Copa del Mundo.

Por el momento, desde el Inter Miami no brindaron información al respecto y la expectativas por conocer detalles de esta molestia o lesión es total.

Cabe señalar que este fue el último partido del astro rosarino con el club de la Florida antes de la próxima cita mundialista bajo el mando de Lionel Scaloni que, obviamente, lo incluyó en la prelista de convocados.

Las “Garzas” llegaron a este partido luego de cortar la racha de encuentros sin victorias en su nueva casa. Con un tanto de la “Pulga”, el elenco dirigido por Guillermo Hoyos venció por 2-0 a Portland Timbers. Este resultado extendió una marca de tres triunfos al hilo (4-2 contra Toronto y 5-3 versus Cincinnati) que le permitió asentarse en los primeros puestos de la Conferencia Este de la MLS.

Lionel Messi salió lesionado en Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Cuándo juega la Selección Argentina

Antes del Mundial, La Selección Argentina disputará dos amistosos a modo de preparación. El primero será ante Honduras el 6 de junio, en el estadio Kyle Field de Texas. Luego, la “Albiceleste” enfrentará a Islandia, el 9 de junio, en el estadio Jordan-Hare de Auburn de Alabama, justo dos días antes del inicio de la Copa del Mundo.

Cuándo debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argentina debutará en el Mundial 2026 frente a Argelia el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina). El encuentro, correspondiente al Grupo J, se jugará en el estadio GEHA Field at Arrowhead de Kansas City.

El resto de la fase de grupos de la “Scaloneta” se jugará en Dallas de la siguiente manera: