Las polémicas en la final entre Belgrano y River Plate. Foto: Captura ESPN

La final del Torneo Apertura 2026 entre Belgrano y River no quedó marcada solo por la remontada del “Pirata” y su consagración histórica, sino también por un cierre cargado de decisiones arbitrales que dejaron al partido bajo discusión. En el Mario Alberto Kempes, el foco quedó puesto sobre dos acciones puntuales: el penal sancionado a favor del conjunto cordobés tras la revisión del VAR y la falta de Lucas Passerini que en el “Millonario” reclamaron como segunda amarilla y expulsión.

La jugada que cambió por completo el clima de la final llegó en el segundo tiempo, cuando Nicolás Fernández remató y la pelota impactó en el brazo izquierdo de Lautaro Rivero, sobre el límite del área. En primera instancia, Yael Falcón Pérez dejó seguir, pero fue llamado desde el VAR por Leandro Rey Hilfer para revisar la acción en el monitor.

Después de observar la secuencia, el árbitro consideró que existió una mano sancionable y marcó penal para Belgrano. “Uvita” Fernández convirtió el 2-2, y esa decisión terminó siendo el punto de quiebre de una definición que hasta ese momento River parecía tener encaminada.

El penal de Lautaro Rivero en la final del Torneo Apertura. Video: ESPN Premium

La revisión demoró varios minutos y elevó todavía más la tensión dentro y fuera de la cancha. Desde el club de Núñez interpretaron que el fallo cambió el rumbo de la final, mientras que del lado de Belgrano la decisión fue entendida como correcta a partir del movimiento del defensor dentro del área.

Apenas unos minutos después del empate, el propio Fernández volvió a aparecer para firmar el 3-2 definitivo, en una ráfaga que terminó de inclinar el partido a favor del equipo cordobés.

¿Era roja para Passerini?

Pero el penal no fue la única acción que encendió la polémica. Antes, a los 9 minutos del complemento, Lucas Passerini —que ya estaba amonestado— cometió una infracción fuerte sobre Lucas Martínez Quarta. En River entendieron que la jugada ameritaba otra tarjeta amarilla y, por lo tanto, la expulsión del delantero de Belgrano. Sin embargo, Falcón Pérez sancionó solo la falta y dejó seguir el partido sin mostrar una nueva amonestación, una resolución que también abrió el debate y alimentó la bronca del banco millonario.

Todo River reclamó roja para Passerini. Video: ESPN Premium

La suma de ambas decisiones terminó desbordando el cierre del encuentro. Eduardo Coudet fue expulsado por sus protestas y, ya consumada la derrota, protagonizó un fuerte cruce verbal con el árbitro, en una escena que expuso el nivel de tensión con el que River vivió el desenlace de la final. Del otro lado, Belgrano festejó un triunfo que quedará en la historia del club, aunque envuelto en un contexto de reclamos que promete seguir alimentando la discusión más allá del resultado.