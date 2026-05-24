Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de Canadá este domingo 24 de mayo
El piloto argentino brilló este sábado en la clasificación disputada en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Canadá, y partirá desde la décima posición en la carrera de este domingo.
Franco Colapinto aseguró en las últimas horas que está “orgulloso” de su levantada de nivel en esta Fórmula 1, tras lo que el décimo puesto en la clasificación del Gran Premio de Canadá.
El piloto argentino tuvo una gran performance en la clasificación de este sábado en el circuito Gilles Villeneuve de la ciudad canadiense de Montreal y largará décimo este domingo en el Gran Premio de Canadá, a las 17 (hora argentina).
Tras esto, el piloto argentino aseguró que “todo el año tuve confianza, pero no tenía los resultados. Estoy contento con mi adaptación y muy feliz, orgulloso, con mi performance. Creo que este fin de semana no estábamos rápidos como en Miami y por eso tiene mucho más mérito haber entrado a Q3 y haber hecho una qualy tan sólida desde la primera vuelta hasta la última”.
“Mi vuelta de Q3 fue muy buena y es donde estábamos. Lamentablemente, este fin de semana estamos un pasito por atrás, pero creo que en carrera estamos competitivos. Lo mostramos, así que ojalá que estemos rápidos y podamos ir para adelante”, agregó.
Además, Colapinto se refirió a la fallida práctica libre del viernes: “Es complicado porque no haber hecho la práctica ayer fue muy duro y me perjudicó mucho. Hoy tenía más vueltas y más confianza. Esta es una pista muy de confianza, así que no tener ganas de sentirte bien con el auto es complicado”.
“Fue un gran día. La carrera sprint fue una gran carrera, con muy buen ritmo, y la qualy fue perfecta. Estoy muy feliz con mi performance. La verdad es que estoy bastante orgulloso después de un comienzo de año complicado. El equipo me ayudó y me acompañó mucho, más allá de haber pasado una racha difícil”.
Fórmula 1: días y horarios que restan de las carreras en 2026
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00