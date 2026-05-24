Rodrigo y su pasión por el "Pirata" Foto: redes

Hay fechas que funcionan como una llave: abren una puerta que estaba ahí, invisible, hasta que la historia decide empujarla. En Córdoba, el 24 de mayo acaba de transformarse en una de esas marcas imborrables. Porque Belgrano se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 tras una final electrizante, 3-2 ante River, en el Mario Alberto Kempes, y lo hizo con un giro de guion que no necesita exageraciones para parecer película.

Pero esa misma fecha venía cargada de otra memoria: el 24 de mayo es el día en que nació Rodrigo Bueno, el Potro, fanático reconocido de Belgrano, figura popular que excede la música y se metió en la identidad de barrio, tribuna y bandera celeste. Este 2026, la coincidencia dejó de ser un detalle simpático de la previa: pasó a ser un símbolo. Y Córdoba, cuando encuentra un símbolo, lo convierte en relato.

El Potro como “archivo vivo” de una pasión

Rodrigo no fue un hincha silencioso. Fue un hincha visible, de esos que vuelven cultura lo que para otros es solo fútbol. En Belgrano lo recuerdan como una presencia constante, un nombre que se pronuncia como si fuera parte del plantel. Tanto, que en el Gigante de Alberdi su figura quedó materializada: hay una estatua que funciona como altar laico, punto de encuentro y foto obligada para el ritual del día de partido.

Soy Cordobés de Rodrigo

Esa persistencia no se construye por marketing: se construye por pertenencia. En la historia popular, los ídolos de verdad no se cuelgan en un museo; se caminan, se cantan, se repiten. Rodrigo está en esa categoría. Por eso, cuando Belgrano llegó a la final del Apertura, la fecha del calendario empezó a sonar como guiño. Y el guiño, en Córdoba, casi siempre se transforma en promesa.

La previa: una coincidencia que “ilusionó” a Alberdi

Días antes del partido, la coincidencia ya circulaba como corriente eléctrica. Belgrano jugaría la final el 24 de mayo, el día del cumpleaños del Potro, y ese detalle se volvió conversación de bar, radio, sobremesa, redes. No era solo nostalgia: era también una manera de darle sentido a lo impredecible, de buscar un orden emocional en el vértigo del fútbol.

Incluso desde adentro del mundo Belgrano, la carga simbólica se dijo en voz alta. El presidente Luis Fabián Artime lo expresó con claridad al recordar el peso de esa fecha para el pueblo celeste: “Ahora hay que hacer historia este domingo 24, aniversario del cumpleaños del Potro Rodrigo”. Y hay otro dato que los hinchas repiten como estampita: Rodrigo era primo de Juan Carlos Olave, ídolo del arco y hoy parte del cuerpo técnico, un vínculo familiar que también alimenta esa idea cordobesa del destino compartido.

El día que el Pirata tocó la gloria

Y llegó el 24. El estadio, el pulso, la tensión. Belgrano y River definieron el Apertura en el Kempes, y lo que ocurrió después quedó escrito con tinta épica: fue 3-2 para el Pirata, con una remontada que explotó en el tramo final, y un protagonista que entró para cambiarlo todo: Nicolás “Uvita” Fernández, autor de un doblete decisivo. La escena se vuelve aún más grande cuando se entiende el contexto: para Belgrano fue una consagración histórica, de esas que cambian la conversación de generaciones.

Rodrigo, un ícono cordobés Foto: Archivo Rodrigo oficial

Córdoba celebró como celebra Córdoba: con cuerpo, con ruido, con calle. Pero también celebró con memoria. Porque no era solo un título: era una fecha que ya traía una historia encima. Y el fútbol, cuando se mezcla con la vida, se vuelve algo más que deporte.

¿Por qué Rodrigo sigue ahí, aún cuando no está?

La pregunta, en realidad, es al revés: ¿cómo no iba a seguir? Rodrigo pertenece a esa estirpe rara de artistas que no solo entretienen: representan. En el corazón del hincha, la música y la camiseta suelen ocupar el mismo espacio: el de lo que te sostiene cuando todo lo demás cambia.

Potro Rodrigo, el hincha más famoso de Belgrano Foto: Archivo Rodrigo oficial

Por eso, este 24 de mayo tiene doble inscripción. Una, la que escribió el equipo en la cancha. La otra, la que escribió el pueblo en su manera de narrarlo. Porque para muchos, Belgrano no salió campeón “un” 24 de mayo: salió campeón el día de Rodrigo. Y esa diferencia es la materia prima de la historia popular.

En el barrio, en la tribuna, en cada bandera celeste que se levanta como si fuera cielo, la fecha queda clavada. No como superstición barata, sino como lo que siempre fue: una forma de contar quiénes somos. Y a veces, cuando el fútbol decide regalar una película, la vida suma la banda sonora.