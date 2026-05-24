Estadio Más Monumental, de River Plate. Foto: X @RiverPlate

El Club Atlético River Plate acelera un nuevo paquete de obras en el estadio Monumental que busca llevar su capacidad a más de 100 mil espectadores, incorporar un sistema de techado parcial y reforzar su posicionamiento como uno de los más importantes de América Latina.

Tras haber finalizado la remodelación que eliminó la pista de atletismo y amplió el aforo a 85.018 personas, la dirigencia proyecta ahora una intervención integral con horizonte en 2029. El objetivo es consolidar al estadio no solo como casa del fútbol, sino como una plataforma de negocios vinculada al entretenimiento.

El cambio estructural más relevante será la incorporación de un techo perimetral que cubrirá todas las tribunas sin cerrar completamente el campo. La apertura central permitirá mantener las condiciones necesarias para el césped híbrido, uno de los activos clave del recinto.

La obra prevé la instalación de 50 columnas externas que sostendrán la estructura sin afectar la visibilidad, además de una pasarela superior que funcionará como atractivo turístico con vistas panorámicas. En paralelo, se sumará una quinta bandeja que aportará unas 16.000 nuevas ubicaciones.

Las obras en el estadio Monumental que llevarán su capacidad a más de 100.000 personas. Foto: Captura

Un nuevo salto en capacidad y experiencia del estadio

El plan incluye además la construcción de torres de acceso con ascensores, nuevas áreas de servicios y pantallas de gran formato en las cabeceras. También se anticipa una bandera 360° en las tribunas superiores y mejoras en la circulación interna para eventos masivos.

La transformación edilicia acompaña un giro en el modelo comercial del club. En los últimos años, River incorporó sectores premium y hospitality, con palcos equipados, áreas exclusivas y experiencias de alto nivel que apuntan a generar ingresos más allá de los partidos.

Esa lógica se profundiza con la expansión de la oferta gastronómica y el uso del estadio durante todo el año. El restaurante instalado en la tribuna Centenario y otros espacios comerciales forman parte de una estrategia para convertir al Monumental en un punto activo los 365 días.

El financiamiento: naming, shows y acuerdos globales

Para solventar una inversión estimada en u$s100 millones, River negocia acuerdos con empresas internacionales del espectáculo como Live Nation y DF Entertainment, además de créditos externos e ingresos operativos.

Uno de los pilares será el cambio de naming del estadio, que dejará atrás la actual denominación asociada a ChangoMâs. El nuevo esquema podría generar alrededor de u$s11 millones anuales, frente a los u$s3 millones del contrato vigente.

La estrategia apunta a captar una marca global que acompañe la proyección internacional del estadio y su nueva cartelera de recitales. El acuerdo incluirá un reparto de ingresos escalonado según el origen de las negociaciones comerciales.

Una suite dentro del estadio: apuesta al turismo premium

El club también avanza en una iniciativa inédita en el fútbol argentino: la creación de una suite de lujo dentro del Monumental, en alianza con Airbnb. El proyecto permitirá a los hinchas pasar la noche en uno de los palcos con vista directa al campo.

Dos afortunados podrán cenar y dormir en el estadio de River Plate. Foto: Airbnb

La experiencia incluirá cena, recorridos exclusivos y actividades con jugadores, en una modalidad de “hotel temporal” que aprovecha la infraestructura existente sin desarrollar un alojamiento permanente.

Este formato, orientado al turismo internacional, complementa la expansión del Museo River y el circuito de visitas, que ya posicionan al estadio como una atracción más allá del calendario deportivo.

Con el inicio de obras previsto para el receso del Mundial 2026, la institución busca sostener una transformación que trasciende lo arquitectónico y redefine el rol del estadio: de escenario deportivo a hub de entretenimiento global.