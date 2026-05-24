Belgrano se metió en la lista de clubes del interior campeones del fútbol argentino:

Belgrano campeón del Torneo Apertura. Foto: NA

Belgrano de Córdoba entró en la historia grande este domingo 24 de mayo al ganarle 3 a 2 a River Plate la final del Torneo Apertura 2026 y consagrarse campeón por primera vez en su historia.

Con su doblete, Nicolás “Uvita” Fernández metió al “Pirata” en una lista única: la de equipos del interior campeones del fútbol argentino. Con la nueva estrella, ya son 10 los clubes por fuera de Buenos Aires que se consagraron ya sea en ligas o copas nacionales.

Ricardo "Ruso" Zielinski, DT de Belgrano campeón. Foto: X @Belgrano

Belgrano campeón: cuáles son los clubes del interior campeones del fútbol argentino

Rosario Central (11)

El “Canalla” es el club del interior que más ganó en el fútbol argentino con 11 títulos: Nacional de 1971, 1973, 1980 y 1986-87; Copa Argentina 2018; Copa de la Liga 2023; Copa de Competencia 1913; Copa Dr. Carlos Ibarguen 1915; Copa de Honor 1916; Copa Competencia Jockey Club 1916; Copa de Competencia de la Asociación Amateurs 1920.

Newell’s (9)

La “Lepra” ocupa el segundo puesto con 9 títulos: Metropolitano 1974, 1987/88, 1990/91; Clausura 1992; Apertura 2004; Final 2013; Copa de Honor 1911 y Copa Doctor Carlos Ibarguren 1921.

Belgrano (1)

El “Pirata” entró en la lista de clubes del interior que poseen un solo título, con la obtención del Torneo Apertura 2026.

Central Córdoba de Santiago del Estero (1)

Antes de Belgrano, el último club del interior en sentarse en la mesa de los campeones fue Central Córdoba de Santiago del Estero, que le ganó 1 a 0 la final de la Copa Argentina 2024 a Vélez.

Patronato (1)

En 2022, el conjunto de Paraná obtuvo la Copa Argentina, su única estrella en Primera, al vencer 1 a 0 a Talleres, otro equipo del interior.

San Martín de Tucumán (1)

San Martín de Tucumán se consagró campeón por única vez de Copa de la República en 1944, considerada una de las antecesoras de la actual Copa Argentina..

Atlético Tucumán (1)

En 2024, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reconoció como oficial la Copa Campeón de Campeones de la República 1960, por lo cual el “Decano” sumó su primera estrella oficial.

Colón de Santa Fe (1)

El “Sabalero” obtuvo la Copa de la Liga Profesional 2021 al imponerse por 3 a 0 ante Racing, en el estadio San Juan del Bicentenario.

Tiro Federal de Rosario (1)

En 1920, los “Tigres” ganaron la Copa Dr. Carlos Ibarguren, torneo que jugaban los campeones de la liga de Buenos Aires frente a los de la Liga Rosarina. Fue goleada 4 a 0 contra Boca Juniors para sumar su única estrella.

Central Córdoba de Rosario (1)

Otro Central Córdoba, pero esta vez el de Rosario, sumó su estrella en 1933. El “Matador” ganó la Copa Beccar Varela, torneo oficial no regular que organizó la Liga Argentina de Football, asociación disidente de la oficial y que luego se unió a la actual AFA.