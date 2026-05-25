Ricardo Caruso Lombardi explotó contra los arbitrajes en el fútbol argentino. Foto: X/@gallardista31

La eliminación de Racing Club frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por el Torneo Apertura del fútbol argentino, en donde se consagró Belgrano de Córdoba campeón, dejó una fuerte polémica fuera de la cancha. Uno de los que salió con dureza a cuestionar el arbitraje fue Ricardo Caruso Lombardi, quien denunció que la Academia fue perjudicada deliberadamente y habló directamente de un “asalto a mano armada”.

Pero las polémicas no se detienen allí, porque también hubo fallos arbitrales que despertaron el enojo en otros partidos, puntualmente en la final del torneo que disputaron Belgrano de Córdoba y River Plate, además de la ya pasada eliminación de Boca contra Huracán.

Las otras polémicas en el fútbol argentino que incluyen a Boca y River

La gran polémica de la final entre River y Belgrano disputada este domingo que consagró al equipo cordobés campeón del fútbol argentino se produjo cuando el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó un penal a favor de Belgrano tras revisar la jugada en el VAR. La acción se originó por una supuesta mano del defensor de River Plate, Lautaro Rivero, una decisión que generó fuertes protestas por parte del cuerpo técnico y los jugadores millonarios.

La revisión arbitral desató especialmente la furia del entrenador Eduardo Coudet, quien reaccionó de manera explosiva desde el banco de suplentes. Mientras el árbitro analizaba la jugada en la pantalla del VAR, el “Chacho” comenzó a gritar “nos están matando” y luego increpó directamente a Falcón Pérez con insultos y acusaciones de favoritismo. “Ladrón, ladrón, ladrón”, lanzó visiblemente fuera de control, motivo por el cual terminó expulsado.

El "Chacho" Coudet explotó contra el arbitraje en la final frente a Belgrano. Foto: X @RiverPlate

El enojo de Coudet no quedó solamente ligado a esa jugada puntual. Tras el partido, el entrenador profundizó su bronca al negarse a recibir la medalla de subcampeón y recordó otras finales polémicas que perdió en el estadio Mario Alberto Kempes cuando dirigía a Rosario Central.

Pero las polémicas contra los árbitros también se cruzaron de vereda. Por el lado de Boca, sostuvieron que el arbitraje de Pablo Echavarría en el partido con Huracán, en donde los de Parque Patricios eliminaron al Xeneize, estuvo cargado de cuestiones poco claras.

La situación más elocuente y la que más reclamo generó se produjo durante la primera mitad, cuando Boca lograba convertir, pero la acción fue invalidada por una supuesta posición adelantada de Miguel Merentiel en el inicio de la jugada. El asistente marcó el offside de inmediato y, tras la revisión correspondiente, el VAR confirmó la decisión mediante el trazado de líneas virtuales, dejando sin efecto el tanto del conjunto xeneize.

La polémica entre Boca y Huracán. Foto: Noticias Argentinas

Las explosivas declaraciones de Caruso Lombardi contra el arbitraje

El exdirector técnico, conocido por sus declaraciones explosivas, utilizó distintos espacios televisivos y redes sociales para expresar su indignación por algunas decisiones arbitrales que, según consideró, terminaron condicionando el desarrollo del partido y la eliminación del conjunto de Avellaneda.

Caruso sostuvo que hubo fallos determinantes que perjudicaron claramente a Racing y apuntó tanto al árbitro principal como al funcionamiento general del sistema arbitral del fútbol argentino. Aunque no detalló una jugada puntual como eje central de su reclamo, insistió en que el equipo de Gustavo Costas (que recientemente fue despedido por la dirigencia) fue claramente perjudicado.

“Esto fue un asalto a mano armada”, lanzó el exentrenador, generando rápidamente repercusión entre hinchas y periodistas deportivos. Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y reavivaron el debate sobre el nivel del arbitraje argentino y el uso del VAR en los partidos decisivos.

Caruso Lombardi pidió una reacción de los dirigentes

Además de cuestionar el arbitraje, Caruso aprovechó el momento para enviarle un mensaje directo a Diego Milito, quien ocupa un rol clave dentro de la estructura dirigencial de Racing y mantiene vínculos con el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.

Según el exentrenador, los dirigentes de los clubes grandes deben adoptar una postura más firme frente a lo que considera irregularidades sistemáticas dentro del fútbol argentino. En ese sentido, reclamó que Milito renuncie a su participación en la estructura política de la AFA como señal de protesta.

Caruso puso como ejemplo las posiciones asumidas en distintos momentos por clubes como Estudiantes de La Plata y River Plate, cuyas dirigencias tuvieron cruces públicos con la conducción del fútbol nacional.

Caruso Lombardi criticó a los árbitros. Foto: NA.

“Hay que tener agallas”, afirmó el exDT, quien además cuestionó el silencio de muchos dirigentes frente a situaciones que, según él, perjudican la transparencia de las competencias.

Las declaraciones volvieron a instalar la discusión sobre la relación entre los clubes y la conducción de la AFA, especialmente en instancias decisivas de los torneos locales. Mientras tanto, Racing deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en sus próximos objetivos deportivos tras una eliminación que dejó mucha bronca entre jugadores, cuerpo técnico e hinchas.