Playoff de Champions League, Atletico de Madrid vs. Brujas. Foto: EFE

Atlético de Madrid goleó 4 a 1 al Brujas en el Metropolitano y selló su clasificación a los octavos de final de la Champions League tras el empate 3 a 3 conseguido en la ida en Bélgica.

El equipo dirigido por Diego Simeone resolvió el cruce con autoridad gracias a un hat-trick de Alexander Sorloth y otro tanto de Johnny Cardoso.

Playoff de Champions League, Atletico de Madrid vs. Brujas. Foto: EFE

La crónica del partido

El conjunto español intentó dominar desde el inicio, aunque la primera ocasión fue visitante con una acción iniciada por Christos Tzolis.

Cuando mejor jugaba Brujas, apareció el 1-0: Jan Oblak asistió desde su arco y Sorloth definió tras ganarle a Brandon Mechele. La igualdad llegó antes del descanso mediante el ecuatoriano Joel Ordóñez, de cabeza.

Playoff de Champions League, Atletico de Madrid vs. Brujas. Foto: EFE

En el complemento, Atlético recuperó la ventaja con un remate de Johnny Cardoso tras un rebote.

Luego, una combinación entre Antoine Griezmann y Ademola Lookman dejó servido el segundo de Sorloth, quien completó su triplete con un cabezazo para el 4-1 definitivo. Así, el Atlético de Madrid avanzó a octavos, donde enfrentará al Tottenham o al Liverpool.