Fue compañero de Messi y será juzgado por abuso sexual:

Presentación de Messi en el PSG. Foto: X

Achraf Hakimi será juzgado por violación tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven y la Fiscalía pide 15 años de prisión.

“Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras”, señaló el marroquí en X.

El futbolista del PSG añadió que espera “con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”.

Hakimi ya había sido formalmente acusado por violación en marzo de 2023, poco después de que una mujer presentase una denuncia en la comisaría de Nogent-sur-Marne, a las afueras de París.

Achraf Hakimi. Foto: EFE.

El caso

Tras haberse conocido en Instagram en enero de 2023, el marroquí invitó a la joven a su domicilio de Boulogne-Billancourt el 25 de febrero de ese año. Ella llegó con un Uber pagado por el propio jugador.

Según la versión de la demandante, el futbolista la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, a pesar de su resistencia.

Achraf Hakimi en el Mundial de Clubes 2025. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

La chica, entonces de 24 años, señaló que consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.

Hakimi ha negado desde el principio cualquier acto de penetración, admitiendo únicamente abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos.

Achraf Hakimi marcando a Lionel Messi en el Mundial de Clubes 2025.Amanda Perobelli Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

La palabra de los abogados

La abogada del futbolista, Fanny Colin, lamentó que se monte un proceso judicial “basándose únicamente en la palabra de una mujer que ha obstaculizado todas las investigaciones”.

Colin acusó a la demandante de negarse a someterse “a todos los exámenes médicos y pruebas de ADN” y no querer que se haga “el peritaje de su teléfono móvil” ni que se facilite “el nombre de un testigo clave”.

Achraf Hakimi. Foto: EFE

La letrada aludió a unos supuestos mensajes intercambiados entre la joven y una amiga y aseguró que de ellos se desprende la intención de “desvalijar” al futbolista.

Por su lado, la abogada de la demandante, Rachel-Flore Pardo, había asegurado, en unas declaraciones de 2025, que no tolerará “ninguna campaña de desprestigio o de desestabilización” y reconoció que estas batallas “siempre resultan difíciles más aún cuando se denuncian contra una persona tan conocida”.