Sheffield Wednesday descendió a la tercera división del fútbol inglés. Foto: X @swfc

Inglaterra es la cuna de fútbol y grandes historias vinculadas a dicho deporte. Entre ellas, se encuentra una muy reciente: la del Sheffield Wednesday, un equipo que milita en el EFL Championship (segunda división) y que acaba de firmar un dramático e histórico descenso.

A falta de 13 fechas para el final del torneo, ‘Los Buhos’ ya saben que jugarán la próxima temporada en la EFL League One, la tercera división de Inglaterra. La derrota 2 a 1 ante su clásico rival, Sheffield United, fue el martillazo final de una campaña que tuvo un comienzo fatal.

Sheffield Wednesday perdió el clásico ante Sheffield United y descendió a la tercera división de Inglaterra. Foto: X @swfc

En la actual temporada, Sheffield Wednesday sufrió una sanción total de 18 puntos por “múltiples violaciones de las regulaciones de la liga en materia de pagos”. Por dicho motivo, su antiguo dueño, Dejphon Chansiri, se fue del club y recibió una sanción de 3 años para dirigir cualquier equipo.

A causa de este caótico contexto, el histórico club inglés que cuenta con una directiva transitoria, entró en un concurso de acreedores para solventar las deudas institucionales que, según informó la ‘BBC’, es de unas 200 millones de libras esterlinas, unos 270.110.000 dólares.

Henrik Pedersen, el técnico danés del Sheffield Wednesday. Foto: X @swfc

El marco futbolístico tampoco ayudó a ‘Los Buhos’, quienes se ubican en la última posición con -7 puntos, a 41 unidades de West Bromwich Albion, el último equipo que se salvaría de no perder la categoría. Oxford United y Leicester City pelean por mantenerse en la EFL Championship.

Inmerso en esta situación, el técnico danés Henrik Pedersen aseguró que el Sheffield Wednesday “puede volver a ser grande”. “Nos quedan 13 partidos y lo daremos todo representando a este club hasta el final”, enfatizó, en una entrevista con el canal oficial del club.

La controvertida oferta de su clásico rival

A fines de 2025, se desató otra polémica cuando trascendió que un correo electrónico enviado a los administradores del club provenía presuntamente de COH Sports, el grupo estadounidense dueño del Sheffield United. En el mensaje se solicitaba información sobre el precio de venta y la situación financiera del Sheffield Wednesday.

Sheffield Wednesday descendió a la tercera división del fútbol inglés a falta de 13 fechas. Foto: X @swfc

COH Sports está encabezado por los empresarios Steven Rosen, fundador de Resilience Capital Partners, y Helmy Eltoukhy, presidente de la firma biotecnológica Guardant Health. Ambos se desempeñan como copresidentes del Sheffield United.

La posibilidad de que los dos clubes de la ciudad quedaran bajo una misma propiedad generó fuerte malestar entre los hinchas, ya que la rivalidad entre Wednesday y United es una de las más históricas e intensas del fútbol inglés, con más de 130 años de enfrentamientos.

La historia del Sheffield Wednesday

El Sheffield Wednesday, fundado en 1867, es uno de los clubes más antiguos y tradicionales del fútbol inglés. A lo largo de su historia alternó participaciones entre la Primera y la Segunda División, y tuvo una presencia sostenida en la máxima categoría hasta su última temporada en la Premier League, en el año 2000.

Los fanáticos del Sheffield Wednesday, un histórico club del fútbol inglés. Foto: X @swfc

En cuanto a sus logros, el club cuenta con un palmarés destacado a nivel local: conquistó cinco títulos de liga en la máxima categoría, tres ediciones de la FA Cup, una FA Community Shield y una EFL Cup. Este último trofeo lo obtuvo en la temporada 1990-91, cuando militaba en la segunda división y venció al Manchester United, en una de las hazañas más recordadas de su historia reciente.