Un futbolista de la Premier League reveló el género de su futuro hijo sacando un lateral largo al área:

El futbolista italiano Michael Kayode, reconocido por sus laterales largos al área. Foto: Reuters (David Klein)

En la última década, los futbolistas de élite usaron su ingenio para revelar el género de su futuro hijo de diferentes formas. En este contexto, el lateral derecho Michael Kayode se sumó a la tendencia y sorprendió a sus seguidores de Instagram con una inédita revelación.

El futbolista de Brentford FC, equipo que milita en la Premier League de Inglaterra, es mundialmente conocido por hacer laterales largos al área. Y como no podía ser de otra manera, el club le cedió su estadio para revelar el género de su futuro hijo de dicha manera.

Michael Kayode con la camiseta de Brentford enfrentándose al Arsenal. Foto: Reuters (David Klein)

En un video que compartió Michael Kayode en su cuenta oficial de Instagram, el defensor italiano de 21 años aparece tomado de la mano e ingresando al campo de juego junto a Eleonora, su pareja. Al llegar a la medialuna del área, el jugador hace su ritual futbolístico.

Toma la pelota, la seca con una toalla (como hace cada fin de semana que juega Brentford) y realiza el lateral hacia dentro del arco. Una vez que cruza la línea y la pelota toca la red... explotaron unos fuegos artificiales de color rosa, dando a entender que esperan una niña.

Michael Kayode reveló el género de su hijo con un lateral largo. Créditos: Instagram @mike_kayo_

De esta manera, combinando el fútbol con ingenio, el joven lateral derecho de Italia reveló el género de su futuro hijo en el estadio Brentford Community, un recinto donde los rivales temen cada partido por los laterales largos de Kayode, el futuro padre de una pequeña.

“¡Una niña para añadir a la familia Brentford! ¡Felicidades a los dos!”, comentó la cuenta oficial del equipo inglés, al igual que otros compañeros, entre ellos, Kevin Schade, Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu, estos dos últimos, futbolistas del Manchester United.

¿Quién es Michael Kayode?

Michael Kayode (Michael Olabode Kayode, nacido el 10 de julio de 2004 en Borgomanero, Italia) es un futbolista italiano que juega como defensor (principalmente lateral derecho) en el Brentford de la Premier League inglesa.

Michael Kayode nació el 10 de julio de 2004 en Borgomanero, Italia. Foto: Reuters (Paul Childs)

Tras formarse en las canteras de Juventus y destacar también en el modesto Gozzano, se unió a ACF Fiorentina y debutó en Serie A, donde se consolidó como un joven talento antes de llegar a Brentford en enero de 2025, inicialmente en calidad de préstamo y luego firmar un contrato largo con el club inglés.

Kayode es internacional con las categorías inferiores de Italia (incluyendo sub-21) y es conocido por su energía, capacidad defensiva y habilidad para generar peligro con su potente lanzamiento de banda, que se convertió en un recurso táctico valioso para su equipo.