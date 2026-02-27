Lanús le abre la puerta a que Boca lleve visitantes a La Fortaleza: los altos precios de las entradas
Nicolás Russo, el presidente granate, confirmó que hay chances reales de que el Xeneize esté acompañado por su público en el Sur. El duelo será el próximo miércoles 4 de marzo a las 21.
En los aislados casos de público visitante en el fútbol argentino, Boca podría ser un nuevo caso en su arribo a Lanús por la fecha postergada del Torneo Apertura.
Tras la conquista de la Recopa Sudamericana ante Flamengo, Nicolás Russo, el mandamás granate, confirmó que está dispuesto a recibir a los hinchas xeneizes en La Fortaleza.
“No hicimos ventas desde hace un año y pico, sostuvimos el plantel, en junio nos reforzamos con Castillo y ahora con Petroli, Sepúlveda y Guidara, tres jugadores de un nivel importante que jerarquizan al plantel. Queremos seguir ganando cosas y seguramente no habrá ventas por diferentes razones, pero a los jugadores hay que pagarles. Sostener al club no es fácil”, explicó a la hora de dar sus razones para la medida.
“Si se aprueba en comisión directiva, habrá un sector preferencial para Boca con 10 mil entradas a 100 mil pesos cada una. Lo tenemos hablado y bastante avanzado con la Seguridad y AFA. La cancha de Lanús es segura, estamos acostumbrados a jugar con cancha llena y en este caso se da un marco especial. Si bien primero jugamos contra Defensa y Justicia en Florencio Varela, los jugadores se mostrarán públicamente por primera vez en cancha de Lanús contra Boca. Esto es muy profesional y necesitamos recaudar”, completó.
El encuentro se disputará el próximo miércoles 4 de marzo a las 21 en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez debido a la suspensión por la disputa del torneo continental del Granate.