Lanús le abre la puerta a que Boca lleve visitantes a La Fortaleza:

Hinchas de Boca en la cancha de Lanús. Foto: X

En los aislados casos de público visitante en el fútbol argentino, Boca podría ser un nuevo caso en su arribo a Lanús por la fecha postergada del Torneo Apertura.

Tras la conquista de la Recopa Sudamericana ante Flamengo, Nicolás Russo, el mandamás granate, confirmó que está dispuesto a recibir a los hinchas xeneizes en La Fortaleza.

“No hicimos ventas desde hace un año y pico, sostuvimos el plantel, en junio nos reforzamos con Castillo y ahora con Petroli, Sepúlveda y Guidara, tres jugadores de un nivel importante que jerarquizan al plantel. Queremos seguir ganando cosas y seguramente no habrá ventas por diferentes razones, pero a los jugadores hay que pagarles. Sostener al club no es fácil”, explicó a la hora de dar sus razones para la medida.

“Si se aprueba en comisión directiva, habrá un sector preferencial para Boca con 10 mil entradas a 100 mil pesos cada una. Lo tenemos hablado y bastante avanzado con la Seguridad y AFA. La cancha de Lanús es segura, estamos acostumbrados a jugar con cancha llena y en este caso se da un marco especial. Si bien primero jugamos contra Defensa y Justicia en Florencio Varela, los jugadores se mostrarán públicamente por primera vez en cancha de Lanús contra Boca. Esto es muy profesional y necesitamos recaudar”, completó.

Lanús vs. Boca Juniors

El encuentro se disputará el próximo miércoles 4 de marzo a las 21 en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez debido a la suspensión por la disputa del torneo continental del Granate.