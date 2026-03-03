Liga Profesional de Fútbol. Foto: ligaprofesional.ar

La AFA confirmó el paro del fútbol argentino y dio detalles de la postergación de la fecha 9 del Torneo Apertura, que debía disputarse el próximo fin de semana.

Los principales directivos de la AFA se reunieron en el predio de Ezeiza para definir los pasos a seguir con la fecha cancelada.

“La fecha 9 del Torneo Apertura 2026 se disputará el fin de semana del 3 de mayo. Quedando establecido que los octavos de final se jugarán el fin de semana del domingo 10 de mayo, los cuartos entre semana (miércoles 13/5), las semifinales el fin de semana del domingo 17, y la final el domingo 24 de mayo”, detalló la Liga Profesional en sus redes sociales luego de la reunión.

Entre los partidos más destacados de la fecha 9 se encuentran Vélez-Newell’s, Rosario Central-Tigre, San Lorenzo-Independiente, Racing-Huracán, Central Córdoba-Boca y River-Atlético Tucumán.

Independiente vs San Lorenzo. Foto: NA

Por qué se reunieron los dirigentes

Los 30 representantes de los clubes de la Liga Profesional se reunieron para definir si se levantaba o no el paro de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026.

Claudio "Chiqui" Tapia. Foto: NA

Esta decisión se tomó por iniciativa de Claudio “Chiqui” Tapia debido a que la Justicia lo citó a declaración indagatoria a las autoridades de la AFA en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde el ente madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

Sede de la AFA

Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.