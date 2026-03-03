Canal 26
Liga Profesional de Fútbol.
Liga Profesional de Fútbol.

La AFA confirmó el paro del fútbol argentino y dio detalles de la postergación de la fecha 9 del Torneo Apertura, que debía disputarse el próximo fin de semana.

Los principales directivos de la AFA se reunieron en el predio de Ezeiza para definir los pasos a seguir con la fecha cancelada.

“La fecha 9 del Torneo Apertura 2026 se disputará el fin de semana del 3 de mayo. Quedando establecido que los octavos de final se jugarán el fin de semana del domingo 10 de mayo, los cuartos entre semana (miércoles 13/5), las semifinales el fin de semana del domingo 17, y la final el domingo 24 de mayo”, detalló la Liga Profesional en sus redes sociales luego de la reunión.

Entre los partidos más destacados de la fecha 9 se encuentran Vélez-Newell’s, Rosario Central-Tigre, San Lorenzo-Independiente, Racing-Huracán, Central Córdoba-Boca y River-Atlético Tucumán.

Independiente vs San Lorenzo. Foto: NA

Por qué se reunieron los dirigentes

Los 30 representantes de los clubes de la Liga Profesional se reunieron para definir si se levantaba o no el paro de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026.

Claudio "Chiqui" Tapia.
Claudio "Chiqui" Tapia.

Esta decisión se tomó por iniciativa de Claudio “Chiqui” Tapia debido a que la Justicia lo citó a declaración indagatoria a las autoridades de la AFA en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde el ente madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

Sede de la AFA
Sede de la AFA

Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.