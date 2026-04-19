Superclásico entre River y Boca. Foto: REUTERS

Boca le ganó 1-0 a River en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, esta vez por válido por el Torneo Apertura, gracias al gol de Leandro Paredes en el Monumental.

Luego del triunfo del conjunto de Claudio Úbeda, los hinchas se preguntan cómo quedó el historial de partidos entre el “Millonario” y el “Xeneize”. A continuación, un repaso detallado.

Cómo quedó el historial del Superclásico tras el triunfo de Boca

Boca ganó 94 veces

River ganó 88 veces

Empataron 84 veces

En total, fueron 266 encuentros disputados entre amateurismo, profesionalismo y distintos tipos de copas. Cabe señalar que un 0-0 de 1919 no se considera dentro del historial debido a que fue anulado.

El último antecedente del Superclásico había sido el 9 de noviembre de 2025 en La Bombonera. En aquella oportunidad, el equipo de Claudio Úbeda se impuso 2-0 ante los de Marcelo Gallardo con goles de Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Exequiel Zeballos, el héroe de Boca. Foto: EFE

El historial entre River y Boca en el torneo local

En torneos locales los de La Ribera mantienen una diferencia de seis victorias (contando amateurismo y profesionalismo): jugaron 218 partidos, de los cuales Boca ganó en 79, River 73 y se dieron 66 empates 66.

El historial entre River y Boca en copas internacionales

En cuanto a torneos internacionales, el historial del Superclásico está bastante parejo: de 32 partidos, Boca ganó 11, mientras que River lo hizo en 10 e igualaron en los 11 restantes.

El historial entre River y Boca en copas nacionales

Son 16 los Superclásicos jugados por copas locales: Boca ganó 3, River se llevó 5 y empataron en 8 oportunidades.

Los resultados de los últimos 10 Superclásicos entre Boca y River

Antes del disputado este domingo por el Torneo Apertura 2026, los últimos 10 encuentros entre River y Boca fueron los siguientes: