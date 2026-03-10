Champions League, Atlético de Madrid vs. Tottenham. Foto: REUTERS

El Atlético de Madrid tuvo un comienzo arrollador y aprovechó cada blooper del Tottenham para encaminar la serie de octavos de final de Champions League.

En el Wanda Metropolitano, el Colchonero se impuso 5 a 2 con goles de Julián Álvarez -2-, Le Normand, Llorente y Griezmann.

Champions League, Atlético de Madrid vs. Tottenham. Foto: REUTERS

En tanto, para el conjunto de Londres anotaron Pedro Porro y Solanke.

La crónica del partido

El primer gol de un partido terrible para Antonin Kinsky llegó a los cinco minutos, cuando el joven arquero se resbaló en una salida desde el fondo y le entregó la pelota a Ademola Lookman, que habilitó el pase atrás de Julián Álvarez para la definición al gol de Llorente.

A los 13 minutos un nuevo resbalón, esta vez de Van de Ven, dejó mano a mano a Griezmann, que encaró al arquero rival, se deshizo del cierre de un marcador con un amague y convirtió rematando al primer palo.

Solo un minuto después, Kinsky recibió un pase atrás y conectó mal la pelota en su intento de salir jugando, sirviéndole el gol en bandeja a Julián Álvarez, dentro del área y ante el arco libre. El arquero fue reemplazado a los 17 minutos del partido.

Champions League, Atlético de Madrid vs. Tottenham. Foto: REUTERS

El conjunto madrileño marcó el cuarto a los 21 minutos, cuando Le Normand pudo aprovechar un rebote de Guglielmo Vicario después de un cabezazo y empujó la pelota contra la red.

La visita descontó a los 25 minutos, mediante una buena jugada individual de Richarlison, cuyo centro atrás asistió el derechazo cruzado de Porro.

A los nueve minutos del segundo tiempo, en un contraataque después de una gran atajada de Oblak, Griezmann habilitó de taco la corrida de Julián Álvarez, que avanzó desde atrás de la mitad de la cancha hasta el área grande y cruzar un remate bajo para el 5-1.

En 30 minutos el que se confundió en la salida fue el arquero del equipo albirrojo, que le entregó la pelota al rival y permitió el mano a mano de Solanke, que remató fuerte y alto por el primer palo y descontó nuevamente para el 5 a 2 definitivo.