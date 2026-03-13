¿Por qué la Finalissima no se puede jugar en el Monumental?:

El estadio Más Monumental, la casa de la Selección Argentina. Foto: X @RiverPlate

La realización de la Finalissima 2026 entre la Selección Argentina y España pende de un hilo. Desde el estallido del conflicto en Medio Oriente entre Irán, Israel y Estados Unidos, el partido que enfrenta a los campeones de América y Europa, que estaba programado para jugarse el 27 de marzo en Qatar, entró en un ida y vuelta entre UEFA y Conmebol por un posible cambio de sede.

En esa línea, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) planean proponer la disputa de la Finalissima en el Monumental, casa de River Plate, aunque de esta propuesta nace un problema mayor: el estadio no estará disponible durante toda esa semana.

Qué va a pasar con la Finalissima. Foto: redes

Por qué la Finalissima no se puede jugar en el Monumental

A menos que se modifique la fecha del 27 de marzo, la propuesta de la AFA quedaría inútil debido a que, entonces, en el Monumental se desarrollarán tres recitales de la banda británica-australiana AC/DC.

De todas maneras, la decisión de la casa madre del fútbol argentino cuenta con el aval de la Conmebol, entidad que también cree que la cancha de River se trata del “escenario ideal para recibir esta gran final”.

De todas formas, la idea tendrá dificultades para llevarse a cabo, ya que durante el propio viernes en el que se disputaría el partido, en el Monumental se va a estar llevando a cabo un recital de AC/DC.

Con este contexto, la única forma de que la propuesta sudamericana llegue a buen puerto sería con una reprogramación, tanto del partido como de los conciertos en cuestión, aunque ambas opciones son complejas por situaciones logísticas.

AC/DC en el Monumental. Foto: DF Entertainment

¿Dónde se jugará la Finalissima?

Por otro lado, la idea que se afirma como la opción más coherente llega desde Europa, con la idea de que la final se dispute en el estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, otorgándole la localía a los españoles.

Aún así, el reglamento indica que la condición de local debe alternarse en cada edición, por lo que la dirigencia argentina no considera válido jugar en España, ya que en el certamen de 2022 lo hizo en Wembley, en Inglaterra, ante el combinado italiano.