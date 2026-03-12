Festejo de la Selección argentina. Foto: NA

En medio de la incertidumbre por la sede la Finalissima, Claudio “Chiqui” Tapia expresó su deseo de que el encuentro ante España “se juegue en el Monumental”.

“Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y nosotros queremos que se juegue en el Monumental”, aseguró el presidente de AFA.

El estadio Más Monumental, la casa de la Selección Argentina. Foto: X @RiverPlate

Esto se debe a que, en las últimas horas, la Real Federación Española de Fútbol había postulado al Santiago Bernabéu como sede para dicho enfrentamiento, por las pocas posibilidades que se juegue en el Estadio de Lusail por la guerra en Medio Oriente.

La Finalissima, que está estipulada para el 27 de marzo, enfrentará a los vigentes campeones de América y de Europa.

Finalissima Foto: redes

La sede que propuso la Federación Española

La Real Federación Española de Fútbol propuso al estadio Santiago Bernabéu como sede para la Finalissima ante la Selección argentina.

Sin embargo, esto debería recibir el visto bueno por parte de la Asociación del Fútbol Argentino y de Qatar.

Santiago Bernabeu stadium is seen in Madrid, Reuters, estadio Superfinal

De todas maneras, aún no se descarta la posibilidad de que la Finalissima se dispute en otro estadio neutral, por lo que Londres vuelve a ser una alternativa viable para este enfrentamiento. Otras de las opciones que se barajan como opción son Miami y Marruecos.