¿Dónde se juega la Finalissima?: la postura de la AFA que ilusiona a los hinchas argentinos
Claudio “Chiqui” Tapia confirmó que la Argentina no aceptará la postura de España de jugar en el Santiago Bernabéu. Además, presentó una alternativa que ilusiona.
En medio de la incertidumbre por la sede la Finalissima, Claudio “Chiqui” Tapia expresó su deseo de que el encuentro ante España “se juegue en el Monumental”.
“Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y nosotros queremos que se juegue en el Monumental”, aseguró el presidente de AFA.
Esto se debe a que, en las últimas horas, la Real Federación Española de Fútbol había postulado al Santiago Bernabéu como sede para dicho enfrentamiento, por las pocas posibilidades que se juegue en el Estadio de Lusail por la guerra en Medio Oriente.
La Finalissima, que está estipulada para el 27 de marzo, enfrentará a los vigentes campeones de América y de Europa.
La sede que propuso la Federación Española
La Real Federación Española de Fútbol propuso al estadio Santiago Bernabéu como sede para la Finalissima ante la Selección argentina.
Sin embargo, esto debería recibir el visto bueno por parte de la Asociación del Fútbol Argentino y de Qatar.
De todas maneras, aún no se descarta la posibilidad de que la Finalissima se dispute en otro estadio neutral, por lo que Londres vuelve a ser una alternativa viable para este enfrentamiento. Otras de las opciones que se barajan como opción son Miami y Marruecos.