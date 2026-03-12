Finalissima Foto: redes

La Finalissima entre Argentina y España, programada para el viernes 27 de marzo, atraviesa días clave. En medio de la incertidumbre tras la casi caída de la sede inicial en Qatar, un rumor procedente de Europa encendió las alarmas: el Estadio Santiago Bernabéu sería el “gran favorito” para recibir el esperado duelo. Sin embargo, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la respuesta fue categórica.

🇪🇸 Europa da por hecho el Bernabéu, pero en Argentina niegan todo

Durante las últimas horas, medios europeos informaron que la casa del Real Madrid corría con ventaja para ser la nueva sede del cruce entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa. Pero esta versión se chocó rápidamente con el muro argentino.

El periodista Diego Monroig (ESPN), cercano a la actividad de la selección, aseguró haber recibido un mensaje directo desde la dirigencia de la AFA:

“La AFA no dio el ok para jugar en España y no lo va a dar”.

Según la información difundida, la dirigencia albiceleste manifestó sorpresa por la fuerza que tomó el rumor en Europa, afirmando que nunca dieron la aprobación para disputar el encuentro en territorio español.

¿Por qué la AFA rechaza jugar en España?

Aunque el Bernabéu aparece como una posibilidad concreta —y hasta lógica por la cercanía de los futbolistas argentinos que militan en Europa—, la AFA sostiene una postura firme por dos motivos principales:

Neutralidad deportiva

Jugar en España rompería con el principio de sede neutral para un torneo que enfrenta a los campeones de dos confederaciones.

Falta de acuerdo institucional

Desde la AFA remarcan que, en ningún momento, aprobaron que la sede fuera Madrid ni recibieron una propuesta oficial que los convenciera.

Aun así, el traslado al Viejo Continente aparece como la opción más viable desde la logística, ya que la mayoría de jugadores de ambos planteles compite en ligas europeas.

Qatar pierde terreno y crece la urgencia por definir la sede

La Finalissima debía jugarse en el Lusail Stadium, en Doha. Sin embargo, la crisis en Medio Oriente dejó prácticamente sin chances al país árabe de albergar el evento.

La combinación de incertidumbre regional y plazos ajustados llevó a las partes a acelerar las negociaciones. La UEFA, la AFA y la Real Federación Española de Fútbol trabajan contrarreloj para encontrar una solución antes de la Fecha FIFA.

¿Entonces el Bernabéu es una opción real?

Sí, pero no definitiva. A pesar de que desde España insistan en que el estadio madrileño es el “gran favorito”, en Argentina el rechazo sigue siendo frontal.

Las declaraciones desde la AFA, según reveló Monroig, apuntan a que la institución ni avaló ni avalará la elección del Bernabéu.

Decisión inminente: reloj en cuenta regresiva

El presidente de la RFEF había anticipado que la decisión se tomaría en un plazo de 48 horas. En paralelo, la tensión geopolítica y el calendario deportivo aprietan los tiempos.

Por ahora, no existe una sede 100% confirmada y cualquier definición podría anunciarse “en las próximas horas”.

Un duelo que nadie quiere perderse

Más allá del escenario final, la Finalissima 2026 promete ser uno de los grandes eventos del calendario futbolístico:

Argentina , campeona de la Copa América 2024.

España , campeona de la Euro 2024.

Un título oficial en juego.

Planteles repletos de figuras internacionales.

Todo esto suma presión para que las partes encuentren una sede segura, neutral y con capacidad de organización inmediata.

Mientras Europa insiste en que el Bernabéu es la sede ideal, la postura argentina es clara:la AFA sostiene que no dio su aprobación y no planea jugar en España.

La definición está cerca. Las próximas horas serán clave para saber si la Finalissima se juega en Madrid, en una sede neutral europea o si aparece una alternativa inesperada.