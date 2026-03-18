Champions League, Barcelona vs. Newcastle. Foto: REUTERS

El Barcelona, con un segundo tiempo perfecto tras una primera mitad donde vio complicada la serie, se metió en los cuartos de final de la Champions League tras aplastar al Newcastle por 7 a 2 en el Camp Nou.

Los goles del conjunto culé los marcaron Raphinha -2-, Lewandowski -2-, Fermín, Lamine Yamal y Marc Bernal, mientras que para los ingleses anotó Elanga por duplicado.

Champions League, Barcelona vs. Newcastle. Foto: REUTERS

La crónica del partido

En la primera que superó la presión, Lamine Yamal sirvió a Fermín, éste a Raphinha y el brasileño abrió la cuenta en el minuto 6 de la primera mitad.

Pese a la ventaja, la verticalidad del Newcastle complicaba a los locales y, tras un gran pase de Hall, Elanga hizo el 1 a 1 para sorpresa de los catalanes.

Sin hacer demasiado, los de Flick volvieron a anotar. Un tiro libre de Raphinha, asistencia de cabeza de Gerard Martín y el tanto de Bernal, en su quinto gol en nueve partidos.

El Newcastle siguió con su plan de partido, no se descompuso y, en esta oportunidad, Barnes asistió a Elanga para volver a dejar empatada la serie.

Cuando el primer tiempo se moría, Fermín habilitaba a Raphinha cuando Trippier lo agarró y el juez, ayudado por el VAR, marcó el penal que Lamine Yamal transformó en el 3 a 2.

Todo cambió en los primero minutos del segundo tiempo, en los que el Barça destrozó a su rival. En nueve minutos, el Barça lo desbordó y anotó tres goles.

Champions League, Barcelona vs. Newcastle. Foto: REUTERS

En el 4-2, Raphinha dejó solo a Fermín para que definiera ante el arquero en el minuto 52. En el 56, de nuevo Raphinha intervino para ponerle el balón en la cabeza a Lewandowski a la salida de un córner (5-2) y en el 61 fue Lamine quien le cedió el tanto al polaco (6-2).

La goleada la cerró Raphinha, con su decimonoveno gol de la temporada.

Los azulgranas ya están en cuartos y su rival saldrá del ganador de la serie entre el Tottenham y el Atlético de Madrid.