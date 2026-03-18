Lionel Messi en La Bombonera, Argentina vs Venezuela, Eliminatorias, Reuters

La Selección Argentina ya tiene escenario confirmado para su último encuentro en el país antes de emprender el viaje rumbo al Mundial 2026: La Bombonera, el histórico estadio de Boca Juniors que volverá a ser sede de una despedida mundialista, tal como ocurrió en marzo de 2022 antes de Qatar. La noticia se volvió oficial luego de que la AFA definiera el amistoso frente a Guatemala, programado para el martes 31 de marzo, un duelo clave para cerrar la preparación final del plantel de Lionel Scaloni.

Un amistoso que nació tras la cancelación de la Finalissima

El calendario de la Selección sufrió un fuerte sacudón luego de la cancelación de la Finalissima frente a España, inicialmente pactada para jugarse en Qatar el 27 de marzo. Las federaciones no lograron acordar una sede alternativa en medio del conflicto en Medio Oriente, lo que dejó a la Albiceleste sin su partido estelar previo a la Copa del Mundo.

Ante este imprevisto, la AFA actuó rápido: buscó rival disponible en la fecha FIFA y cerró a Guatemala para garantizar minutos de rodaje y una despedida ante el público argentino. Distintos medios coinciden en que esta alternativa se volvió imprescindible para evitar llegar al Mundial con siete meses sin competencia, especialmente después de la suspensión del amistoso con Qatar.

¿Por qué se eligió La Bombonera?

Aunque el Monumental aparecía como primera opción, quedó rápidamente descartado por un motivo extrafutbolístico: los recitales programados de AC/DC los días 23, 27 y 31 de marzo, que imposibilitan su uso. Esto llevó a que la AFA recurriera a Boca Juniors, que aceptó ceder su estadio para el amistoso.

También sonaron otras alternativas, como el Coloso Marcelo Bielsa o el Gigante de Arroyito en Rosario, pero finalmente la cancha xeneize prevaleció y fue oficializada como sede.

La elección no solo resuelve un problema logístico: también alimenta una cábala. En 2022, Argentina goleó 3-0 a Venezuela en ese mismo escenario antes de viajar a Qatar, en la que sería una de las despedidas más emotivas rumbo al título mundial.

Lionel Messi con la ropa de la Selección Argentina. Foto: Reuters.

Un rival conocido: Guatemala

Aunque Guatemala no figura entre las selecciones de mayor jerarquía, la Albiceleste ya la enfrentó en dos oportunidades durante el ciclo Scaloni, siempre con resultados abultados a favor de Argentina. Guatemala llega tras su eliminación en la segunda ronda de las Eliminatorias de Concacaf, pero representa una oportunidad para mantener ritmo y ajustar detalles tácticos.

El cuerpo técnico valora estos amistosos para evaluar rendimientos individuales, dar minutos a nuevos convocados y reforzar la identidad de juego que marcó al equipo desde 2019.

El plan de Scaloni antes del Mundial

Según lo informado, la Selección trabajará toda la semana previa en el Predio Lionel Messi en Ezeiza y jugará el amistoso el 31 de marzo como cierre de la fecha FIFA. Este será el último partido en suelo argentino antes de viajar a Estados Unidos para instalarse de cara a la Copa del Mundo.

Para Scaloni, este encuentro cumple una doble función: mantener activo al equipo y permitirle al plantel compartir tiempo con sus familias y con el público antes de afrontar el tramo final de la preparación.

Festejo de la Selección argentina. Foto: NA

¿Qué se espera del partido?

Todo indica que La Bombonera vivirá un clima de fiesta similar al de 2022. La despedida, más allá del nivel del rival, representa un momento emocional clave: una conexión final entre los campeones del mundo y la gente antes de retener —o intentar defender— la corona obtenida en Lusail.

Además, con la cancelación de amistosos posteriores en junio, el choque con Guatemala podría convertirse en el último ensayo antes del debut mundialista.