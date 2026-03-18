Franco Colapinto Foto: REUTERS

La Fórmula 1 atraviesa un momento inesperado en la temporada 2026: la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto en Medio Oriente dejó a los equipos con un parate inusual en el calendario. Pero mientras varias escuderías ven esta pausa como un obstáculo, Alpine encontró una oportunidad estratégica para reorganizar su proyecto deportivo, especialmente con uno de los nombres que más entusiasmo genera en Argentina: Franco Colapinto.

Un parate que cambia el tablero en la F1

La FIA decidió cancelar las dos fechas en Medio Oriente sin reemplazos, generando un vacío de cinco semanas entre el GP de Japón y el de Miami. Este descanso extendido llega justo en la etapa en la que Alpine intenta afianzarse dentro del nuevo reglamento técnico de la F1. Tras un inicio de temporada complicado por la incorporación de los motores Mercedes y los desafíos para adaptarse a la nueva unidad de potencia, el equipo francés logró mostrar señales positivas en China.

Para Alpine, este impasse es más una bendición que un problema.

Franco Colapinto podría dar una exhibición en la Argentina durante el mes de abril. Foto: Instagram @francolapinto

El plan interno: reuniones intensivas en Enstone

Según reveló TN, el equipo aprovechará este receso para realizar una serie de reuniones técnicas en Enstone, la sede donde se desarrolla gran parte del proyecto del monoplaza. Allí participarán ingenieros, directivos y, por supuesto, sus pilotos: Colapinto y Pierre Gasly. El objetivo central será revisar al detalle las primeras tres carreras del año, evaluar el rendimiento del auto y definir los ajustes necesarios para el regreso en Miami.

El trabajo se centrará en tres ejes clave:

Analizar los datos de la adaptación a los nuevos motores.

Identificar fallas aerodinámicas arrastradas desde el inicio de la temporada.

Planificar la evolución del coche para las próximas fechas del calendario.

Este parate puede representar un antes y un después en el proyecto Alpine 2026.

¿Colapinto vuelve a la Argentina en abril?

Un punto que genera enorme expectativa es la posibilidad de que el piloto argentino regrese al país para participar de una exhibición en Buenos Aires. El Secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, confirmó que existen negociaciones avanzadas para que Alpine visite la Ciudad durante el mes de pausa. Sin embargo, desde la escudería fueron cautelosos y aclararon que todavía no hay una decisión final sobre el viaje.

De concretarse, sería un evento histórico: sería la primera vez que Colapinto realiza una demostración pública en el país como piloto oficial de F1.

Franco Colapinto en el Gran Premio de China. Foto: REUTERS

Una pausa que puede impulsar su crecimiento

Colapinto llega a este receso con el impulso de un equipo que empieza a encontrar el rumbo. Si bien Alpine sufrió en las primeras carreras, el progreso en China indica que el trabajo técnico comienza a rendir frutos. El descanso permitirá refinar conceptos, corregir errores y preparar un auto más competitivo para Miami, una pista donde el motor Mercedes puede marcar diferencias.

Para el argentino, esta etapa también servirá para:

Seguir integrándose internamente al equipo.

Trabajar sobre su comunicación e interacción con los ingenieros.

Revisar su rendimiento personal en el arranque del año.

Preparar físicamente el regreso con una agenda más compacta.

Lo que viene para Alpine y Colapinto

Tras este impasse, la acción volverá el primer fin de semana de mayo en Miami, donde se espera que Alpine llegue con un paquete de mejoras. La expectativa dentro del equipo es que Colapinto pueda capitalizar el trabajo técnico del receso y consolidarse como una de las revelaciones de la temporada.

Las próximas semanas serán decisivas: no solo para el coche, sino para fortalecer el proyecto del piloto argentino dentro de la F1.