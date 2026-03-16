Franco Colapinto podría hacer una exhibición en Argentina a fines de abril:

Franco Colapinto podría dar una exhibición en la Argentina durante el mes de abril. Foto: Instagram @francolapinto

El piloto argentino Franco Colapinto, quien este domingo sumó su primer punto con Alpine, podría realizar una exhibición en el país hacia fines de abril, en un contexto marcado por las modificaciones en el calendario de la Fórmula 1.

La posibilidad surge tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico entre Irán e Israel en Medio Oriente, lo que abrió una ventana para evaluar la organización de un evento en la Argentina.

La Fórmula 1 suspendió los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. Foto: X @AlpineF1Team

La iniciativa fue mencionada por Fabián Turnes, secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien confirmó que existen gestiones en marcha junto al equipo Alpine F1 Team para concretar la llegada del joven pilarense.

“Lo de Franco es un condimento que hace que todos nos ilusionemos. Estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco. Son procesos que se dan en función de llegar a la Fórmula 1”, explicó Turnes, en el programa ‘MK Registrado’.

Franco Colapinto sumó su primer punto para Alpine en el Gran Premio de China 2026. Foto: REUTERS

De concretarse, la exhibición permitiría que Colapinto vuelva a presentarse ante el público argentino en medio de su tercera temporada en la máxima categoría del automovilismo, después de su debut con Williams (2024) y Alpine (2025).

Las obras de modernización en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez

En paralelo, el funcionario también se refirió a las obras de modernización en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Según detalló, los trabajos comenzaron hace dos meses y avanzan divididos en tres áreas principales: pista y tecnología; infraestructura y edilicia.

Autódromo Juan y Oscar Gálvez, Ciudad de Buenos Aires. Foto: Facebook Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez

“Hoy están en curso las obras edilicias y de la pista, que tendrían que estar terminadas entre noviembre y diciembre. Estaríamos llegando bien”, indicó Turnes, respecto a las obras en el histórico autódromo argentino, situado en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, señaló que la Ciudad de Buenos Aires también trabaja en la organización de una fecha del campeonato de MotoGP para 2027, que podría disputarse entre marzo y abril. “Después está el sueño de que suceda o no la Fórmula 1”, concluyó Turnes.

El mensaje de Bizarrap a Franco Colapinto tras el GP de China

“Mirá a quién me encontré”, escribió Bizarrap, arrobando al pilarense en su cuenta de Instagram, mientras se encontraba en la cancha de Platense viendo a Vélez Sarsfield. La relación entre Biza y Franco es mucho más que una simple amistad virtual.

Franco Colapinto mantiene una gran amistad con el productor musical Bizarrap. Foto: Instagram @francolapinto

El productor musical fue clave en el salto del joven piloto argentino a la máxima categoría del automovilismo: lo ayudó a conseguir sponsors en un momento decisivo, lo que le permitió llegar a Williams en 2024 para reemplazar a Logan Sargeant.

A partir de allí, el vínculo entre ambos se fortaleció con el paso del tiempo. Es habitual verlos juntos en los paddocks cuando las agendas lo permiten, y sus interacciones en las redes sociales son constantes, mostrando la buena onda y el apoyo mutuo.

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