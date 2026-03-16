Franco Colapinto podría hacer una exhibición en Argentina a fines de abril: cómo avanzan las gestiones con Alpine
La posibilidad surge tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico entre Irán e Israel en Medio Oriente, lo que abrió una ventana para evaluar la organización de un evento en el país natal del joven piloto.
El piloto argentino Franco Colapinto, quien este domingo sumó su primer punto con Alpine, podría realizar una exhibición en el país hacia fines de abril, en un contexto marcado por las modificaciones en el calendario de la Fórmula 1.
La posibilidad surge tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico entre Irán e Israel en Medio Oriente, lo que abrió una ventana para evaluar la organización de un evento en la Argentina.
La iniciativa fue mencionada por Fabián Turnes, secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien confirmó que existen gestiones en marcha junto al equipo Alpine F1 Team para concretar la llegada del joven pilarense.
“Lo de Franco es un condimento que hace que todos nos ilusionemos. Estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco. Son procesos que se dan en función de llegar a la Fórmula 1”, explicó Turnes, en el programa ‘MK Registrado’.
De concretarse, la exhibición permitiría que Colapinto vuelva a presentarse ante el público argentino en medio de su tercera temporada en la máxima categoría del automovilismo, después de su debut con Williams (2024) y Alpine (2025).
Las obras de modernización en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez
En paralelo, el funcionario también se refirió a las obras de modernización en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Según detalló, los trabajos comenzaron hace dos meses y avanzan divididos en tres áreas principales: pista y tecnología; infraestructura y edilicia.
“Hoy están en curso las obras edilicias y de la pista, que tendrían que estar terminadas entre noviembre y diciembre. Estaríamos llegando bien”, indicó Turnes, respecto a las obras en el histórico autódromo argentino, situado en la Ciudad de Buenos Aires.
Además, señaló que la Ciudad de Buenos Aires también trabaja en la organización de una fecha del campeonato de MotoGP para 2027, que podría disputarse entre marzo y abril. “Después está el sueño de que suceda o no la Fórmula 1”, concluyó Turnes.
El mensaje de Bizarrap a Franco Colapinto tras el GP de China
“Mirá a quién me encontré”, escribió Bizarrap, arrobando al pilarense en su cuenta de Instagram, mientras se encontraba en la cancha de Platense viendo a Vélez Sarsfield. La relación entre Biza y Franco es mucho más que una simple amistad virtual.
El productor musical fue clave en el salto del joven piloto argentino a la máxima categoría del automovilismo: lo ayudó a conseguir sponsors en un momento decisivo, lo que le permitió llegar a Williams en 2024 para reemplazar a Logan Sargeant.
A partir de allí, el vínculo entre ambos se fortaleció con el paso del tiempo. Es habitual verlos juntos en los paddocks cuando las agendas lo permiten, y sus interacciones en las redes sociales son constantes, mostrando la buena onda y el apoyo mutuo.
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00