La Selección en La Bombonera Foto: Reuters

La Selección Argentina vuelve a confiar en una cábala que ya le dio resultados. Como en la previa de Qatar 2022, el equipo de Lionel Scaloni hará su despedida en La Bombonera, un detalle que para los supersticiosos no es casualidad, y para la AFA es también la mejor solución logística disponible.

La decisión quedó oficializada tras la reprogramación obligada que sufrió la agenda albiceleste luego de la cancelación de la Finalissima ante España, originalmente pactada para el 27 de marzo en Qatar. Las federaciones no lograron acordar una sede alternativa en medio del conflicto en Medio Oriente, motivo por el cual Argentina debió buscar un nuevo rival y un nuevo escenario.

Finalmente, el conjunto nacional se enfrentará a Guatemala el martes 31 de marzo, en un amistoso que también funcionará como la última oportunidad para que la gente vea al equipo en casa antes del viaje definitivo hacia Estados Unidos, México y Canadá.

Selección argentina en La Bombonera. Foto: EFE.

¿Por qué La Bombonera y no el Monumental?

Aunque el estadio Monumental suele ser la “casa” de la Selección, esta vez quedó completamente descartado. La razón no es deportiva: AC/DC se presentará allí con tres shows programados para los días 23, 27 y 31 de marzo, lo que imposibilita su uso.

Con este escenario, la AFA debió “cruzar de vereda” y pedirle a Boca Juniors la cesión del estadio de Brandsen 805. El acuerdo se cerró rápidamente y La Bombonera fue confirmada como sede apenas horas después.

¿Cábala o simple coincidencia?

La elección del templo xeneize tiene un valor que va más allá de lo operativo. Para muchos hinchas, esta decisión remite a un recuerdo imborrable: en marzo de 2022, Argentina se despidió del país en La Bombonera con una victoria 3-0 ante Venezuela, en lo que sería la antesala del camino que terminó en el título mundial en Qatar.

No solo fue un triunfo cómodo, sino también una fiesta total, idéntica a la que se espera repetir ante Guatemala. De ahí que la movida haya prendido entre quienes creen en las cábalas, un condimento siempre presente en el imaginario futbolero argentino.

Un rival ya conocido: Guatemala

Si bien Guatemala no es un rival de primera línea internacional, se trata de un equipo al que la Selección ya enfrentó durante el ciclo Scaloni, siempre con resultados favorables para la Albiceleste. El amistoso servirá como única prueba en marzo, antes de que el plantel vuelva a reunirse recién en junio para los últimos amistosos en Estados Unidos previos al Mundial.

La Selección vuelve a La Bombonera. Foto: EFE

Un estadio talismán: el registro de Argentina en La Bombonera

La historia reciente también acompaña la cábala: la Selección suma 36 partidos disputados en La Bombonera, con 25 victorias, 8 empates y solo 3 derrotas. El antecedente más cercano fue el 1-0 contra Perú en 2024 por Eliminatorias.

El balance es claramente positivo, reforzando la idea de que el equipo se siente cómodo en ese escenario, especialmente en noches determinantes.

Lo que viene: la agenda hacia el Mundial 2026

Tras el amistoso ante Guatemala, la Selección no tendrá más actividad oficial hasta junio, cuando dispute dos partidos preparatorios en Estados Unidos antes del debut mundialista. La lista de 26 convocados ya debería estar definida para entonces.

Entre la superstición, la logística y el recuerdo fresco de la gesta de 2022, la Selección Argentina vuelve a La Bombonera para su despedida.Un estadio cargado de historia, de mística y, por qué no, de un poquito de suerte.Los hinchas ya preparan la fiesta. Los jugadores, el último abrazo con su gente.Y el fútbol argentino, otra ilusión mundialista.