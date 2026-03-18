La Selección vuelve a La Bombonera. Foto: EFE

La Selección Argentina vuelve a jugar en el país el 31 de marzo, en un amistoso muy esperado frente a Guatemala, un partido que llega tras la caída de la Finalissima con España y del amistoso con Qatar debido al conflicto en Medio Oriente. El encuentro será en La Bombonera, generando una ola de expectativa entre los hinchas que ya están atentos a la venta de entradas.

A continuación, todos los detalles imprescindibles para conseguir tus tickets: fechas estimadas de venta, precios de referencia, dónde comprar y qué estadio podría ser el elegido.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Argentina vs. Guatemala?

La AFA aún no oficializó la fecha exacta de venta de tickets. Sin embargo, tomando como referencia amistosos y partidos recientes, las entradas suelen salir entre 7 y 10 días antes del encuentro, por lo que se espera que el expendio comience alrededor del martes 24 de marzo.

Este patrón se repite en la mayoría de los compromisos de la Selección, por lo que los hinchas deberán estar atentos a cualquier anuncio oficial durante los próximos días.

¿Dónde comprar las entradas?

Tal como en presentaciones anteriores, las entradas se habilitarán de manera exclusivamente online a través de DeporTick, la plataforma utilizada por AFA para la venta de tickets.

Para comprar, los usuarios deberán:

Ingresar a deportick.com Crear una cuenta o iniciar sesión Buscar el evento “Argentina vs. Guatemala” una vez habilitada la venta Seleccionar ubicación y completar el pago

Además, habrá un límite de hasta cuatro entradas generales por persona, una medida habitual para evitar la reventa abusiva.

Selección argentina en La Bombonera. Foto: EFE.

Precios estimados para Argentina vs. Guatemala

Aunque los valores oficiales aún no fueron anunciados, se pueden tomar como referencia los precios del último partido de la Selección en el país. Con esa base, los montos esperados para este amistoso serían los siguientes:

Popular: $90.000

Popular menores: $29.000

Platea: entre $158.000 y $260.000

Platea VIP / preferencial: entre $320.000 y $480.000

Estos números pueden variar, pero sirven como parámetro para que los hinchas tengan una idea del rango de precios.

¿En qué estadio se jugará el amistoso?

La sede fue confirmada y se trata de La Bombonera. Muchos la señalan como “cábala”, ya que fue el último escenario donde la Selección jugó antes del Mundial que terminó con la obtención de la tercera estrella.

El contexto del amistoso: un partido especial para la Selección

Este encuentro marca el primer partido del año para el equipo de Lionel Scaloni, que se concentrará 10 días en Ezeiza antes de enfrentar al combinado centroamericano.

Guatemala llega con una evolución notable en los últimos años, con destacada participación en la Copa Oro, mientras que Argentina aprovecha este partido para ajustar detalles en la previa al ciclo final de preparación rumbo al Mundial 2026.

Lionel Messi con la ropa de la Selección Argentina. Foto: Reuters.

Cómo prepararte para la venta: consejos clave

Si querés asegurar tu entrada, tené en cuenta lo siguiente:

Creá tu cuenta en DeporTick antes del día de venta.

Tené a mano tu método de pago.

Conectate unos minutos antes de la hora estimada.

Si aparece “sala de espera”, no actualices la página.

Si buscás populares, actúa rápido: suelen agotarse primero.

Resumen rápido