Finalissima. Foto: NA

La UEFA anunció la suspensión de la Finalissima que debían disputar la Selección argentina y la selección española, luego de que el partido programado para el 27 de marzo en Qatar no pudiera realizarse debido a la situación política que atraviesa la región.

El organismo europeo explicó que intentó encontrar alternativas para mantener el encuentro, incluyendo la posibilidad de disputarlo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid o incluso organizar una serie a doble partido entre España y Argentina, pero las propuestas no lograron el acuerdo de todas las partes involucradas.

El estadio Lusail, donde se iba a jugar la Finalissima entre Argentina y España. Foto: Reuters (Ibraheem Al Omari)

Ante la falta de una sede y fecha compatibles, la UEFA confirmó finalmente la cancelación de esta edición de la Finalissima, torneo creado junto a Conmebol para enfrentar a los campeones de Europa y Sudamérica, y agradeció tanto a las autoridades de Catar como a los organizadores que intentaron llevar adelante el evento.

La realización de la Finalissima 2026 entre la Selección Argentina y España se suspendió por el estallido del conflicto en Medio Oriente entre Irán, Israel y Estados Unidos.

¿Por qué la Finalissima no se puede jugar en el Monumental?

En principio, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había planeado proponer la disputa de la Finalissima en el Monumental, casa de River Plate, aunque de esta propuesta nació un problema mayor y es que el estadio no está disponible durante toda esa semana.

A menos que se modifique la fecha del 27 de marzo, la propuesta de la AFA quedaría inútil debido a que, entonces, en el Monumental se desarrollarán tres recitales de la banda británica-australiana AC/DC.

AC/DC en el Monumental. Foto: DF Entertainment

De todas maneras, la decisión de la casa madre del fútbol argentino cuenta con el aval de la Conmebol, entidad que también cree que la cancha de River se trata del “escenario ideal para recibir esta gran final”.