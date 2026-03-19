Boca dio un nuevo paso hacia la ampliación de La Bombonera:

Ampliación de La Bombonera. Foto: Redes sociales

“El camino hacia nuestro sueño” es el lema que utiliza Boca para el proyecto de la ampliación de La Bombonera y este anhelo está un poco más cerca.

Es que la CNRT dio el visto bueno al anteproyecto enviado por el Xeneize para la construcción de las torres que serán utilizadas como accesos a las tribunas superiores en el nuevo estadio.

Avanzan las obras en La Bombonera Foto: redes

Previamente, la empresa Ferrosur, concesionaria de las vías que se encuentran junto al Alberto J. Armando, había aprobado el inicio de las obras asegurando que no implicaba complicaciones para el funcionamiento del tren.

Maximiliano Patti, titular del organismo, fue el encargado de aprobar el proyecto y dar un nuevo paso hacia una Bombonera más grande.

Boca prepara la ampliación de La Bombonera. Foto: X @AmpliacionBoca

Ahora, al llegar la notificación a Brandsen 805, el Xeneize deberá dar un nuevo paso: coordinar con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para iniciar las obras que prometió Juan Román Riquelme durante la campaña electoral.

Cómo serán las obras para la ampliación de La Bombonera

El proyecto prevé la construcción de una cuarta bandeja que replicará el desarrollo de la tercera actual, lo que permitirá incorporar nuevas filas de butacas y aumentar significativamente la capacidad del estadio.

Boca prepara la ampliación de La Bombonera. Foto: X @AmpliacionBoca

Además, se proyecta una cubierta completa sobre las cuatro tribunas que permitirá cubrir a todos los espectadores, mejorar el confort climático y potenciar la acústica característica de La Bombonera.

Otra de las intervenciones centrales será la construcción de cuatro torres de circulación vertical en el sector cercano a las vías del tren, en la actual Playa 1.

Boca prepara la ampliación de La Bombonera. Foto: X @AmpliacionBoca

Dos de estas torres tendrán escaleras y ascensores y otras dos estarán destinadas exclusivamente a ascensores. En total se incorporarán 18 nuevos ascensores con capacidad para 12 personas cada uno. Estas torres estarán conectadas mediante puentes colgantes que vincularán la planta baja con la tercera y cuarta bandeja, reorganizando la circulación del estadio y mejorando la accesibilidad.