Argetina pule detalles para el Mundial 2026 Foto: Adidas

La Selección Argentina ya tiene lista la camiseta alternativa que usará en el Mundial 2026, y su presentación generó un fuerte revuelo entre hinchas, coleccionistas y amantes del diseño deportivo. El lanzamiento, realizado por Adidas, revela una propuesta que combina tradición, identidad cultural y tecnología pensada para el máximo rendimiento en Estados Unidos, México y Canadá.

Con una estética completamente renovada, la nueva casaca suplente llega para acompañar al seleccionado en su defensa del título obtenido en Qatar 2022. Además, marca el regreso de elementos históricos muy esperados por los fanáticos.

Un diseño que celebra la cultura argentina

La camiseta alternativa presenta un color negro como base principal, una elección que ya se había filtrado tiempo atrás y que finalmente se confirmó. El tono oscuro está acompañado por detalles en azul, celeste y blanco, los colores que simbolizan a la bandera nacional y que se integran en un patrón inspirado en las múltiples expresiones culturales argentinas.

De acuerdo con Adidas, la idea fue plasmar en la prenda una mezcla de arte, identidad y modernidad, retomando elementos tradicionales del país en un diseño contemporáneo. Este enfoque busca que la camiseta represente no solo al seleccionado, sino también a la diversidad cultural que caracteriza a la Argentina.

Furor por el nuevo diseño Foto: Adidas

Detalles que marcan la diferencia

Entre los puntos destacados, la nueva camiseta incluye:

Escudo de la AFA con las tres estrellas bordadas, homenaje a los títulos de 1978, 1986 y 2022.

Parche de campeón del mundo en el pecho.

Regreso del trébol de Adidas Originals , que vuelve a usarse en un Mundial después de 36 años, un guiño nostálgico que ya conquista a los coleccionistas.

Logo especial con la inscripción “Argentina” y el Sol de Mayo en la nuca.

Este conjunto de símbolos convierte a la camiseta en una pieza cargada de historia y valor emocional para los hinchas.

Tecnología avanzada para el máximo rendimiento

Adidas incorporó materiales pensados para las condiciones climáticas previstas durante el Mundial: altas temperaturas y humedad variable.

La camiseta está confeccionada con tejido jacquard ultraligero, que facilita la movilidad y reduce la retención de calor. También integra CLIMACOOL+, un sistema que mejora la ventilación, absorbe el sudor más rápido y mantiene a los jugadores secos por más tiempo.

Además, las tradicionales tres tiras se aplican mediante un patrón de costura en espiga para optimizar la transpirabilidad, un detalle que suma estética y funcionalidad.

¿Cuándo estará disponible y dónde conseguirla?

La camiseta alternativa está disponible desde el 20 de marzo de 2026 en tiendas Adidas y plataformas online oficiales.

En el mercado también comienzan a aparecer versiones inspiradas en este diseño, con variaciones de estilo, fileteado porteño y estética artística, lo que demuestra el enorme impacto del lanzamiento.

Nueva camiseta suplente Foto: Adidas

Reacción de los jugadores y la hinchada

Figuras de la Scaloneta como Messi, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez participaron en la campaña oficial, lo que generó aún más expectativa. La combinación del tono negro con detalles celestes fue celebrada en redes sociales, donde miles de hinchas destacaron la elegancia del nuevo modelo y la potencia visual del diseño.

Incluso se realizaron activaciones especiales en la Avenida Corrientes con intervenciones urbanas y experiencias inmersivas para presentar la nueva camiseta al público.

Un diseño listo para hacer historia

La nueva camiseta alternativa de Argentina para el Mundial 2026 combina identidad, tecnología y un fuerte componente emocional. Con un diseño que conecta pasado y presente, la casaca ya se posiciona como una de las más destacadas de los últimos años y promete convertirse en un símbolo de la nueva ilusión mundialista.