Estadio Monumental de River Plate. Foto: X @RiverPlate

River cerró un acuerdo de financiamiento internacional por hasta 100 millones de dólares y dio el paso clave que necesitaba para avanzar con el techado del Estadio Monumental. El proyecto incluye una nueva bandeja y mejoras en infraestructura social, educativa y deportiva.

El club destacó que el préstamo permitirá cubrir el costo total de la obra, que busca seguir modernizando el estadio más grande del país. La dirigencia lo presentó como un “hito global”, ya que es la primera vez que organismos multilaterales otorgan financiamiento a una asociación civil sin fines de lucro.

El esquema fue armado junto a BID Invest y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, dos actores centrales en proyectos de infraestructura en la región. Para River, el acuerdo marca un respaldo directo a la solidez financiera de la institución.

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El crédito tendrá un plazo de 10 años y contempla tres años de gracia, lo que habilita al club para empezar a devolverlo una vez que la obra ya esté funcionando y generando ingresos propios.

Esos ingresos provendrán de la mayor venta de entradas, nuevos acuerdos comerciales, el contrato de recitales y el naming del estadio, un punto que todavía sigue en negociación. Todos esos recursos formarán parte del mecanismo de repago.

Un financiamiento inédito para una asociación civil

Las obras en el estadio Monumental que llevarán su capacidad a más de 100.000 personas. Foto: Captura

En lo financiero, el préstamo está denominado en dólares y atado a la tasa SOFR, la referencia de corto plazo en Estados Unidos, con un margen preferencial. Desde el club remarcan que las condiciones logradas no suelen obtenerse en el fútbol de la región.

La conducción de la obra quedó en manos de la alemana Schlaich Bergermann Partner, un estudio reconocido por sus trabajos en estadios como el Allianz Arena y el Santiago Bernabéu. En Núñez supervisará tanto la nueva bandeja como la instalación del techo.

El proceso de contratación se realiza con modalidad "EPC", un formato llave en mano que asigna al contratista la responsabilidad total del proyecto. Las ofertas presentadas superaron ampliamente los 100 millones de dólares.

El estadio de River quedará techado y con mayor capacidad. Foto: Captura

River espera firmar el contrato definitivo a mediados de abril y estima un plazo de ejecución cercano a los 36 meses. Con ese calendario, el Monumental podría estrenar su nuevo techo hacia finales de la década. Además del estadio, parte de los recursos generados se destinarán a programas educativos, iniciativas de inclusión social y proyectos comunitarios ligados al club.