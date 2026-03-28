Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón. Foto: EFE

Franco Colapinto no alcanzó la Q3 y largará 15° en el Gran Premio de Japón, donde buscará volver a sumar puntos con su Alpine.

El argentino quedó por detrás de Pierre Gasly, que avanzó la última instancia de la qualy y largará 7°.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón. Foto: EFE

“En la qualy este fin de semana no estuvimos bien. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante. Hoy mejoramos eso, pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena y en la Q2 faltó mucho. Hay que entender el por qué y laburar para mañana. Ojalá que tengamos buen ritmo para poder ir para adelante”, reconoció el pilarense tras la qualy.

La carrera en el mítico trazado de Suzuka comenzará a las 2 de la mañana (hora Argentina) de este domingo 29 de marzo.

Franco Colapinto. Foto: REUTERS

Cómo quedó la clasificación del GP de Japón