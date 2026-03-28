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Por Canal 26
sábado, 28 de marzo de 2026, 10:42
Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón. Foto: EFE

Franco Colapinto no alcanzó la Q3 y largará 15° en el Gran Premio de Japón, donde buscará volver a sumar puntos con su Alpine.

El argentino quedó por detrás de Pierre Gasly, que avanzó la última instancia de la qualy y largará 7°.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón. Foto: EFE

En la qualy este fin de semana no estuvimos bien. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante. Hoy mejoramos eso, pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena y en la Q2 faltó mucho. Hay que entender el por qué y laburar para mañana. Ojalá que tengamos buen ritmo para poder ir para adelante”, reconoció el pilarense tras la qualy.

La carrera en el mítico trazado de Suzuka comenzará a las 2 de la mañana (hora Argentina) de este domingo 29 de marzo.

Franco Colapinto. Foto: REUTERS

Cómo quedó la clasificación del GP de Japón

  1. A. Antonelli
  2. G. Russell
  3. O. Piastri
  4. C. Leclerc
  5. L. Norris
  6. L. Hamilton
  7. P. Gasly
  8. I. Hadjar
  9. G. Bortoleto
  10. A. Lindblad
  11. M. Verstappen
  12. E. Ocon
  13. N. Hulkenberg
  14. L. Lawson
  15. F. Colapinto
  16. C. Sainz Jr.
  17. A. Albon
  18. O. Bearman
  19. S. Perez
  20. V. Bottas
  21. F. Alonso
  22. L. Stroll