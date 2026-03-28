Franco Colapinto no encontró rendmiento de su Alpine y largará 15° en el Gran Premio de Japón
El argentino pasó a la Q2 pero no pudo avanzar a la última instancia de la qualy. Kimi Antonelli se quedó con la pole.
Franco Colapinto no alcanzó la Q3 y largará 15° en el Gran Premio de Japón, donde buscará volver a sumar puntos con su Alpine.
El argentino quedó por detrás de Pierre Gasly, que avanzó la última instancia de la qualy y largará 7°.
“En la qualy este fin de semana no estuvimos bien. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante. Hoy mejoramos eso, pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena y en la Q2 faltó mucho. Hay que entender el por qué y laburar para mañana. Ojalá que tengamos buen ritmo para poder ir para adelante”, reconoció el pilarense tras la qualy.
La carrera en el mítico trazado de Suzuka comenzará a las 2 de la mañana (hora Argentina) de este domingo 29 de marzo.
Cómo quedó la clasificación del GP de Japón
- A. Antonelli
- G. Russell
- O. Piastri
- C. Leclerc
- L. Norris
- L. Hamilton
- P. Gasly
- I. Hadjar
- G. Bortoleto
- A. Lindblad
- M. Verstappen
- E. Ocon
- N. Hulkenberg
- L. Lawson
- F. Colapinto
- C. Sainz Jr.
- A. Albon
- O. Bearman
- S. Perez
- V. Bottas
- F. Alonso
- L. Stroll