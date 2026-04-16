Bearman culpó a Colapinto por el accidente en el GP de Japón de la Fórmula 1:

Bearman culpó a Colapinto tras el accidente en el GP de Japón de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Kim Kyung-Hoon)

El cruce quedó marcado en Suzuka, pero recién ahora sumó un nuevo capítulo. El británico Oliver Bearman rompió el silencio y apuntó directamente contra el argentino Franco Colapinto como responsable del fuerte accidente que protagonizó en el último Gran Premio de Japón, disputado en el exigente trazado de Suzuka.

Oliver Bearman, piloto de la escudería Haas de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Issei Kato)

El incidente se produjo en la vuelta 22 de las 53 programadas, en una carrera que hasta ese momento transcurría sin sobresaltos mayores para ambos pilotos. Tras sus respectivas detenciones en boxes, Bearman se encontró rápidamente con el Alpine de Colapinto por delante, pero con un dato clave que terminaría siendo determinante: una diferencia de velocidad cercana a los 50 km/h en la zona de la curva Spoon.

Bearman acusa a Colapinto por el choque en Suzuka

Según el relato del joven piloto de Haas, ese diferencial convirtió una maniobra habitual de adelantamiento en una situación límite. Al aproximarse, Bearman intentó evitar el contacto desplazándose hacia la izquierda, pero terminó pisando el césped y perdiendo completamente el control del monoplaza. El resultado fue un violento recorrido descontrolado que lo llevó a cruzar la pista delante del argentino antes de impactar contra las barreras.

A pesar de la espectacularidad del golpe, el británico no sufrió lesiones de gravedad, aunque debió recibir asistencia para abandonar el coche, visiblemente dolorido. En aquel momento, el silencio fue su única respuesta. Sin embargo, semanas después, eligió el podcast ‘Up to Speed’ para dar su versión de los hechos, con declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Oliver Bearman sufrió un fuerte accidente en el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

“Es la primera vez que recuerdo una diferencia de velocidad tan grande entre dos autos peleando posición. Es una consecuencia desafortunada de estas regulaciones, pero eran 50 km/h”, explicó Bearman, poniendo el foco en las condiciones que rodearon el incidente.

Más allá del contexto técnico, el británico no dudó en señalar directamente a Colapinto: “Se movió delante mío para defender su posición. Con 5 o 10 km/h de diferencia quizá habría sido aceptable, pero con 50 no me dejó espacio suficiente”. Y fue más allá: “Cuando se movió hacia la izquierda fue un gesto pequeño, pero con esa diferencia cualquier movimiento se vuelve enorme”.

Polémica en la Fórmula 1: diferencias de velocidad y seguridad en debate

El británico también reveló que la maniobra le generó aún más frustración por un detalle no menor: la situación ya había sido discutida entre los pilotos antes de la carrera. “Lo hablamos el viernes. Necesitamos darnos más respeto, movernos antes para defender, porque las diferencias de velocidad son mayores que nunca. Y dos días después pasa esto. Para mí fue inaceptable”, remarcó.

En su análisis, Bearman considera que Colapinto reaccionó tarde al intento de sobrepaso: “Me vio venir y se movió demasiado tarde. Con esa diferencia de velocidad, ya no hay margen. Es como un auto en vuelta lenta frente a otro empujando. Si encima se mueve para defender, es peligroso”.

La Fórmula 1 analiza cambios tras el accidente de Bearman que involucró a Colapinto en el GP de Japón 2026. Foto: Reuters (Kim Kyung-Hoon)

El episodio vuelve a poner bajo la lupa no solo las decisiones en pista, sino también el impacto de las actuales regulaciones en la Fórmula 1, que parecen amplificar situaciones de riesgo en maniobras que antes eran rutinarias.

Mientras tanto, Bearman ya dejó atrás el susto y mira hacia adelante. “Estoy bien, eso es lo importante. Ahora, con ganas de lo que viene en Miami”, cerró, aunque la polémica con Colapinto, claramente, sigue en pista.