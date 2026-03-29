Franco Colapinto junto a Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Kim Kyung-Hoon)

El director del equipo Haas, Ayao Komatsu, descartó cualquier responsabilidad de Franco Colapinto en el fuerte accidente protagonizado por Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón, un episodio que además reavivó el debate sobre el nuevo reglamento técnico de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El choque ocurrió cuando el joven piloto británico intentaba superar al argentino a más de 300 km/h en la curva Spoon. Bearman se acercó con una diferencia de velocidad cercana a los 45 km/h al desplegar energía adicional y utilizar el botón de impulso.

El fuerte accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Créditos: X @F1

En ese contexto, perdió el control del monoplaza y se estrelló contra el muro en un impacto cercano a los 50G. Luego del golpe, el británico logró salir del auto por sus propios medios, aunque rengueando. Más tarde, trascendió que sufrió una contusión en la rodilla derecha.

En las redes sociales surgieron críticas hacia la maniobra de Colapinto, pero Komatsu fue tajante al defender al piloto argentino. “En la curva 13, Colapinto estaba haciendo exactamente lo mismo que en las vueltas anteriores. No se movió ni hizo nada diferente, así que no es culpa suya en absoluto”, explicó el jefe de Haas.

Oliver Bearman, piloto de la escudería Haas de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Issei Kato)

El directivo también detalló que la gran diferencia de velocidad fue clave en la maniobra fallida: “Normalmente ya teníamos unos 20 km/h de ventaja en ese sector, pero al usar el impulso la velocidad de aproximación llegó a unos 50 km/h. Si miran la cámara a bordo, la velocidad de acercamiento era enorme y simplemente la calculó mal”.

Además, Komatsu consideró que el episodio refleja uno de los riesgos que puede generar la normativa actual de la categoría. “Es una de las cuestiones que debemos analizar con este reglamento, porque la diferencia de velocidad en los adelantamientos puede convertirse en un problema”.

Oliver Bearman reconoció su error en el GP de Japón de la Fórmula 1

El propio Bearman reconoció su error tras el accidente y asumió la responsabilidad por la maniobra. “Está recriminándose a sí mismo y dice que debería haberlo hecho mejor, que no hay excusas”, reveló el director japonés de la escudería Haas.

Oliver Bearman sufrió un fuerte accidente en el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Horas después, el piloto británico llevó tranquilidad sobre su estado de salud con un mensaje en las redes sociales del equipo: “Feliz de contarles que todo está bien”. Colapinto también se pronunció y le dedicó unas palabras: “Contento de que Ollie esté bien después del gran choque”.

El incidente volvió a poner bajo la lupa el reglamento vigente en la Fórmula 1. Varios pilotos ya habían expresado cuestionamientos durante la temporada y, tras este accidente, la FIA confirmó que aprovechará el receso de abril para revisar las reglas de seguridad y evaluar posibles modificaciones.

Las posiciones del campeonato de pilotos 2026 de la Fórmula 1