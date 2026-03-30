La FIA revisará el reglamento tras el fuerte accidente de Oliver Bearman en el GP de Japón 2026 de la Fórmula 1.Issei Kato Foto: Reuters (Issei Kato)

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) analiza posibles cambios en el reglamento de la Fórmula 1 tras el fuerte accidente protagonizado por el joven británico Oliver Bearman durante el Gran Premio de Japón, que tuvo como ganador a la promesa italiana Kimi Antonelli.

El piloto de Haas F1 Team impactó contra uno de los muros de contención luego de intentar superar al argentino Franco Colapinto, un incidente que generó preocupación entre el resto de los competidores y volvió a poner el foco en las condiciones de seguridad y en la normativa técnica de la categoría.

Franco Colapinto junto a Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Kim Kyung-Hoon)

Frente a este escenario, la FIA confirmó que revisará algunos aspectos del reglamento previsto para 2026. “Fue objeto de debates continuos entre la FIA, los equipos y los pilotos. Este reglamento incluye una serie de parámetros ajustables”, indicó a través de un comunicado.

En esta línea, la entidad explicó que “se llevará a cabo una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada” y que, durante abril, se realizarán varias reuniones para analizar el funcionamiento de las disposiciones vigentes.

Oliver Bearman, piloto de la escudería Haas de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Issei Kato)

Asimismo, la FIA remarcó que cualquier eventual modificación deberá atravesar un proceso técnico exhaustivo: “Cualquier posible ajuste requiere una simulación cuidadosa y un análisis detallado”.

“La seguridad seguirá siendo siempre un elemento fundamental de la misión de la FIA. Se comunicarán novedades a su debido tiempo”, concluyó el ente regulador de la máxima categoria del automovilismo.

¿Cómo fue el accidente de Oliver Bearman en el GP de Japón de la Fórmula 1?

El choque ocurrió cuando el joven piloto británico intentaba superar al argentino a más de 300 km/h en la curva Spoon. Bearman se acercó con una diferencia de velocidad cercana a los 45 km/h al desplegar energía adicional y utilizar el botón de impulso.

El fuerte accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Créditos: X @F1

En este contexto, perdió el control del monoplaza y se estrelló contra el muro en un impacto cercano a los 50G. Luego del golpe, el británico logró salir del auto por sus propios medios, aunque rengueando. Más tarde, trascendió que sufrió una contusión en la rodilla derecha.

Oliver Bearman reconoció su error en el GP de Japón de la Fórmula 1

El propio Bearman reconoció su error tras el accidente y asumió la responsabilidad por la maniobra. “Está recriminándose a sí mismo y dice que debería haberlo hecho mejor, que no hay excusas”, reveló Ayao Komatsu, director de Haas.

Oliver Bearman sufrió un fuerte accidente en el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Horas después, el piloto británico llevó tranquilidad sobre su estado de salud con un mensaje en las redes sociales del equipo: “Feliz de contarles que todo está bien”. Colapinto también se pronunció y le dedicó unas palabras: “Contento de que Ollie esté bien después del gran choque”.

¿Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

La máxima categoría del automovilismo tendrá un parate de un mes tras la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. Así, Colapinto volverá a correr el próximo domingo 3 de mayo, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Miami, a partir de las 17:00 (hora argentina).