Fórmula 1: Franco Colapinto terminó décimo sexto en el Gran Premio de Japón, donde ganó y volvió a brillar Kimi Antonelli
El piloto argentino no tuvo un buen ritmo y no logró sumar puntos para Alpine en Suzuka. El italiano de Mercedes consiguió su segunda victoria consecutiva en la máxima categoría, mientras que Oscar Piastri y Charles Leclerc completaron el podio.
Franco Colapinto finalizó décimo sexto en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, que tuvo como ganador al italiano Kimi Antonelli (Mercedes). El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completaron el podio en Suzuka. Pierre Gasly terminó séptimo y sumó 6 puntos para Alpine.
El GP de Japón tuvo una atractiva largada, ya que Piastri, quien largó desde la tercera posición, aprovechó una mala salida de Antonelli y George Russell (Mercedes) para quedar como líder de la carrera después de la primera curva. Por su parte, Colapinto logró avanzar una posición tras largar décimo sexto.
La acción más determinante de la competencia tuvo lugar en la vuelta 22, cuando Oliver Bearman (Haas) intentó superar a Colapinto y sufrió un fuerte impacto contra los muros de contención. A causa de ello, salió el safety car (auto de seguridad) que benefició a Antonelli, quien no había ingresado a cambiar sus neumáticos medios.
A partir de allí, la joven promesa italiana del automovilismo demostró un ritmo arrollador y le sacó más de 10 segundos de diferencia a Piastri, su escolta. En las últimas vueltas, Leclerc batalló duramente con Russell para subirse al podio, mientras que Lando Norris (McLaren) superó a Lewis Hamilton (Ferrari) para llegar quinto.
De esta manera, Antonelli se convirtió en el piloto más joven de la historia en liderar el campeonato de la Fórmula 1 con apenas 19 años, un récord que ostentaba el tetracampeón mundial Sebastian Vettel, con 23 años. No obstante, Kimi alcanzó las 72 unidades y superó a Russell (63), al cabo de los primeros tres Grandes Premios.
Ahora, la F1 tendrá un parate de un mes tras la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. Así, Colapinto volverá a correr el próximo domingo 3 de mayo, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Miami, a partir de las 17:00 (hora argentina).
Las posiciones del campeonato de pilotos 2026 de la Fórmula 1
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 72 puntos
- George Russell (Mercedes) - 63
- Charles Leclerc (Ferrari) - 49
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 41
- Lando Norris (McLaren) - 25
- Oliver Bearman (Haas) - 17
- Pierre Gasly (Alpine) - 15
- Max Verstappen (Red Bull) - 12
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 10
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 4
- Isack Hadjar (Red Bulls) - 4
- Oscar Piastri (McLaren) - 3
- Carlos Sainz Jr. (Williams) - 2
- Gabriel Bortoleto (Audi) - 2
- Franco Colapinto (Alpine) - 1
- Esteban Ocon (Haas) - 1
- Nico Hülkenberg (Audi) - 0
- Alex Albon (Williams) - 0
- Valtteri Bottas (Cadillac) - 0
- Sergio Pérez (Cadillac) - 0
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 0
- Lance Stroll (Aston Martin) - 0
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00