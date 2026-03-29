Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Franco Colapinto finalizó décimo sexto en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, que tuvo como ganador al italiano Kimi Antonelli (Mercedes). El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completaron el podio en Suzuka. Pierre Gasly terminó séptimo y sumó 6 puntos para Alpine.

El GP de Japón tuvo una atractiva largada, ya que Piastri, quien largó desde la tercera posición, aprovechó una mala salida de Antonelli y George Russell (Mercedes) para quedar como líder de la carrera después de la primera curva. Por su parte, Colapinto logró avanzar una posición tras largar décimo sexto.

Franco Colapinto luchando con Carlos Sainz Jr. en el GP de Japón 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

La acción más determinante de la competencia tuvo lugar en la vuelta 22, cuando Oliver Bearman (Haas) intentó superar a Colapinto y sufrió un fuerte impacto contra los muros de contención. A causa de ello, salió el safety car (auto de seguridad) que benefició a Antonelli, quien no había ingresado a cambiar sus neumáticos medios.

A partir de allí, la joven promesa italiana del automovilismo demostró un ritmo arrollador y le sacó más de 10 segundos de diferencia a Piastri, su escolta. En las últimas vueltas, Leclerc batalló duramente con Russell para subirse al podio, mientras que Lando Norris (McLaren) superó a Lewis Hamilton (Ferrari) para llegar quinto.

Kimi Antonelli, el ganador del Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Issei Kato)

De esta manera, Antonelli se convirtió en el piloto más joven de la historia en liderar el campeonato de la Fórmula 1 con apenas 19 años, un récord que ostentaba el tetracampeón mundial Sebastian Vettel, con 23 años. No obstante, Kimi alcanzó las 72 unidades y superó a Russell (63), al cabo de los primeros tres Grandes Premios.

Ahora, la F1 tendrá un parate de un mes tras la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. Así, Colapinto volverá a correr el próximo domingo 3 de mayo, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Miami, a partir de las 17:00 (hora argentina).

Las posiciones del campeonato de pilotos 2026 de la Fórmula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) - 72 puntos George Russell (Mercedes) - 63 Charles Leclerc (Ferrari) - 49 Lewis Hamilton (Ferrari) - 41 Lando Norris (McLaren) - 25 Oliver Bearman (Haas) - 17 Pierre Gasly (Alpine) - 15 Max Verstappen (Red Bull) - 12 Liam Lawson (Racing Bulls) - 10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 4 Isack Hadjar (Red Bulls) - 4 Oscar Piastri (McLaren) - 3 Carlos Sainz Jr. (Williams) - 2 Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 Franco Colapinto (Alpine) - 1 Esteban Ocon (Haas) - 1 Nico Hülkenberg (Audi) - 0 Alex Albon (Williams) - 0 Valtteri Bottas (Cadillac) - 0 Sergio Pérez (Cadillac) - 0 Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 Lance Stroll (Aston Martin) - 0

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